Lamezia, Viola Tennis è Campione Regionale Under 16 Femminile

Lamezia Terme - Si conclude un weekend al femminile per la Viola Tennis & Sports, che, già campione regionale di Serie C, diventa anche Campione Regionale Under 16 Femminile. Contro il Libero Tennis, infatti, le giovanissime atlete Alessia Massimilla, Denise Suriano e Sofia Zizza, capitanate dal Maestro Massimo Viola, conquistano un posto per la fase successiva di "Macroarea" (Calabria - Sicilia - Puglia - Basilicata e Abruzzo). Alessia Massimilla (2.6), nonostante un infortunio ad una caviglia, ha la meglio su Chiara Brandi (3.5), vincendo in due set 6-4 6-3. Il secondo singolare è giocato da Denise Suriano (4.2) e Beatrice Fortuna (4.1), con la prima che regala il secondo punto e quindi la vittoria alla SSD Riccardo Viola Tennis & Sports, chiudendo il match col punteggio di 6-3 6-4. Il prossimo appuntamento con l'Under 16 femminile è dal 13 al 15 settembre in sede ancora da stabilire.

Altra sorte tocca invece alla squadra di serie B2 maschile che viene sconfitta 4 a 2 in casa dal TC Napoli in una stagione all'insegna degli infortuni. La Viola Tennis conquista due punti, uno in singolare e uno in doppio, sfiorando il pareggio con il match giocato da Alessandro Laino (2.7), che perde solo al terzo set (6-3, 4-6, 6-0) contro Riccardo Di Nocera (2.4). Il primo punto per i lametini viene conquistato da Guillermo Carry (2.8) su Pietro Manola (2.5), imponendosi per 6-3 6-3. Gli altri due singolari invece terminano con risultati più netti per i Campani. Echeverria Madurga Jhon Nargi (2.2) vince su Lootsma Niels (2.3) 6-2 6-1 e Lorenzo Peluso (2.6) si impone 6-1 6-0 su Osvaldo Iera (4.1). Il doppio di Fabrizio Viola (capitano - 3.3) e Niels Lootsma riesce a ribaltare il risultato dopo aver perso il primo set al tiebreak contro la coppia Manola-Peluso, vincendo l'incontro 6-7 6-0 10-6 e regalando il secondo punto della giornata alla squadra calabrese. L'altro doppio si chiude rapidamente con Echeverria Madurga e Di Nocera che vincono su Laino e Iera 6-2 6-0. Le parole di Fabrizio Viola: "Abbiamo perso 4-2 nonostante le assenze, ancora a causa di infortunio, diventata purtroppo una costante che ci accompagna ormai dall’inizio dell’anno. Peccato per il match perso da Laino al terzo set che poteva darci il pareggio”. La prossima e ultima giornata sarà di nuovo in casa, il 16 giugno, contro il Mediterraneo Sporting Club (San Gregorio di Catania).