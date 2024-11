Medaglie per l'Accademia Karate Lamezia al 1° Magma Karate Pro Superchampion

Lamezia Terme - Domenica 10 novembre all’insegna del 1° Magma Karate Pro Superchampion, con oltre 700 karateka che si sono divisi sui 7 tatami del Palasele di Eboli. Presenti anche i campioni Mondiali “made in Italy” Angelo Crescenzo, Emanuele Califano e per l’occasione l’olimpionico azzurro di Parigi 2024 della Boxe Aziz Abbes Mouhiidine. Ottima prova degli atleti dell’Accademia Karate Lamezia che portano a casa 1 medaglia d’argento e ben 6 medaglie di bronzo.

A brillare è la medaglia d’argento di Daniele Renda nel kata maschile juniores (16-17 anni) che, sulla scia del 5° posto nazionale a squadre di 2 settimane fa, conferma lo stato di forma con un 2° posto che lo proietta tra i migliori specialisti nella sua categoria.Poi sfilza di medaglie di bronzo: Gabriele Mariniello 3° nella -61kg maschile kumite juniores; Fabiola Rizzo 3° nella -61kg femminile kumite cadetti (14-15 anni); Antonio Notarianni 3° nel kata maschile Under 14; Greta De Sensi 3° nella -32kg femminile Under 12; Vittorio Guido 3° nella -47 kg maschile Under 12; Jacopo Notte 3° nella -37kg maschile Under 12. Prossimo impegno per la squadra lametina la Coppa Italia del 24 novembre, stavolta in rappresentanza della Calabria, nella competizione che vedrà in gara tutte le regioni italiane, nell’ultima gara nazionale del 2024.