L’Hammers Catanzaro conquista il titolo di campione d’Italia ai nazionali Asc di calcio a 11

Misano Adriatico - L’Hammers 2010 di Catanzaro, di mister Sergio De Siena e del Presidente Tonino Pironaci, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia 2024 ASC di C11, dopo una finalissima al cardiopalma opposti ai pugliesi del Wolf Bari. Quest’anno le finali Nazionali di calcio ASC 2024 si sono svolte a Misano Adriatico, località della costiera romagnola il 13-14-15 settembre e hanno visto la partecipazione di ben dodici regioni: Calabria – Puglia – Campania - Piemonte - Emilia e Romagna – Sicilia – Lazio – Lombardia – Toscana – Marche - Abbruzzo e Veneto.

“Una finale tiratissima- commentano dalla Servizi sportivi calcio e non solo Lamezia Terme - quella andata in scena sul rettangolo di gioco in erba sintetica dello Stadio Comunale di Cattolica, con i calabresi a cinque minuti dal termine dell’incontro avanti ed in doppio vantaggio sugli avversari in virtù delle reti segnate da Emanuele Scalzo e Denis Pironaci. La squadra catanzarese in un momento di sbandamento si è fatta raggiungere a pochi secondi dalla fine dell’incontro, prima subendo un calcio di rigore per fallo in area e poi incassando una rete su una fatale distrazione difensiva. Inevitabili i calci dal dischetto per decretare la vincente del Campionato, con gli uomini di mister De Siena che sono apparsi più concentrati e precisi nei tiri dagli undici metri rispetto agli avversari; sugli scudi da segnalare l’estremo difensore e capitano dell’Hammers Davide Mirabelli, nel parare da par suo, un rigore decisivo per le sorti dell’incontro ed inchiodare così il risultato finale sul quattro a tre per la squadra calabrese. Nelle fasi di qualificazione del proprio girone l’Hammers aveva pareggiato per uno ad uno prima con la Cedas Iveco Brescia e poi con l’identico risultato con lo Sport e Cultura Albatros, vincendo poi di larga misura con la Vecchia Romagna per sei reti a zero. In evidenza nella formazione calabrese il bomber Denis Pironaci a segno per ben sei volte nel corso del Campionato, contribuendo così con le sue segnature alla conquista del titolo nazionale. Da ricordare che la squadra del Presidente Tonino Pironaci aveva conquistato nel mese di giugno il titolo di Campione Regionale 2024 ASC Calabria, dopo aver battuto in un mitico incontro di finale il Real Filadelfia. Ma ritornando al Campionato Nazionale i giallorossi verdi nella partita decisiva si schieravano in campo con Mirabelli-Gigliotti-Marullo-Marino-Melfi-Giuliano-Scalzo Rocca-Russo-Pironaci e Sinopoli. A disposizione di mister Sergio De Siena in panchina, Cosentino-Esposito-Ruga-Iannuzzi-Schiumerini-Anastasi- Canino-Martino e Gregorace. Alla fine dell’incontro il capitano e portiere della squadra calabrese Davide Mirabelli alzava al cielo la coppa, simbolo concreto della conquista del titolo nazionale, come documentato dalla foto di copertina. Da menzionare il quarto posto nel C11 dal Boys Marinate di Vibo Valentia Marina, detentore del titolo nazionale conquistato nel 2023 e l’ottimo terzo posto nel C8 da parte dei campioni regionali dell’AU Corigliano, mentre per il C5 il Bel Ben Estetica di Reggio Calabria, inserita in un girone di ferro con squadre tecnicamente ben attrezzate, non è riuscita ad accedere alle fasi finali. Da segnalare infine la presenza di due arbitri Pietro Milia da Cosenza e Francesco Rotundo la Catanzaro, designati a dirigere incontri nel Campionato Nazionale ASC, che si sono distinti per esperienza e capacità. Grande soddisfazione è stata espressa all’unisono dal Presidente Regionale ASC Calabria Antonio Eraclini e dal Responsabile Regionale Sviluppo Calcio Amatoriale e Settore Arbitrale ASC Calabria, Patrizio Gemello per i risultati ottenuti dalle squadre calabresi partecipanti e per aver riportato il prestigioso titolo nazionale ASC di C11 nella nostra regione”.

Milia e Rotundo arbitri Asc Calabria ai campionati nazionali a Misano Adriatico

Il settore Arbitrale ASC Calabria il 13-14-15 settembre è stato presente, con una propria rappresentanza, alle finali Nazionali di calcio amatoriale che si sono svolte a Misano Adriatico, nella meravigliosa cornice turistica del litorale romagnolo ricadente nella provincia di Rimini. Infatti, Pietro Milia da Cosenza e Francesco Rotundo da Catanzaro hanno rappresentato il settore arbitrale e la nostra regione in particolare nella importante manifestazione a livello nazionale targata ASC. “Due direttori di gara di provata esperienza e capacità – commentano in una nota dalla Servizi sportivi calcio e non solo Lamezia Terme - che a giudizio degli addetti ai lavori presenti al Campionato, hanno svolto il proprio compito in maniera impeccabile e si sono ottimamente comportati nella tre giorni di competizioni a livello di fasi di qualificazione in terra di Romagna, impegnati in gare di C11, C8 e C5 amatoriali. I due arbitri poi sono stati designati a dirigere la finale per il primo e secondo posto nel C8 tra Acquedotto Pugliese e Jokadores di Biella, partita a tratti nervosa e complicata ma che è stata condotta a termine con grande senso di equilibrio e competenza. Una esperienza sicuramente positiva, che si aggiunge alle tante altre occasioni avute in un recente passato dai due “fischietti” bruzi, con un rammarico in cuor loro di non aver potuto dirigere almeno una finale di C11, tenuto presente che sia nella finalina del terzo e quarto posto era presente la Boys marinate di Vibo Valentia marina e sia nella finale per la prima e seconda posizione nella contesa era presente l’Hammers 2010 di Catanzaro, poi alla fine vincitrice del titolo Nazionale ASC 2024. Grande soddisfazione è stata espressa dal Responsabile Regionale Sviluppo Calcio Amatoriale e Settore Arbitrale ASC Calabria, Patrizio Gemello, presente ed operativo all’interno del gruppo di lavoro nazionale ASC organizzatore dell’evento, che ha messo in evidenza ancora una volta il livello del settore dei direttori di gara, in costante crescita sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, infatti si prevedono diversi nuovi ingressi nella categoria, sintomo di un buon viatico per l’attività sportiva 2024-2025 che è in procinto di aver inizio a livello regionale nel prossimo mesi di ottobre con l’avvio di tutti i Campionati per la stagione agonistica amatoriale che si preannuncia di grande interesse”.