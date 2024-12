Otto nuovi arbitri per la sezione AIA di Lamezia

Lamezia Terme - "Lunedì 16 dicembre 2024 8 nuove leve della Sezione AIA di Lamezia Terme hanno raggiunto un traguardo importante superando l’esame del Corso Arbitri Nazionale indetto dal Comitato Nazionale AIA il 17 luglio 2024. L’esame si è svolto nei locali sezionali sotto l’attenta supervisione del Presidente Antonio Guerrise, Collaboratore del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, coadiuvato dal Presidente di Sezione, Giacomo Bruzzano, dal Componente del Settore Tecnico AIA Gianfranco Pujia e dal Presidente Onorario della Sezione lametina, Franco Pisani" è quanto si legge in una nota.

"Nel suo intervento - spiegano - il Presidente Bruzzano ha elogiato l’impegno e la passione dimostrati dai candidati durante le settimane di lezione. Ha, poi, sottolineato come l’arbitraggio non sia solo una questione tecnica ma anche un’opportunità di crescita personale, che richiede disciplina, capacità di gestione e decisione sotto pressione. I candidati sono stati valutati attraverso una prova scritta, volta a verificare la conoscenza del Regolamento del Giuoco del Calcio, e una prova orale, durante la quale hanno dovuto dimostrare di saper applicare correttamente le regole in situazioni di gioco simulate".

"La formazione, però, non finisce qui. I neo-immessi - fanno sapere - avranno la possibilità, come tutti gli associati AIA, di fruire di numerosi momenti di confronto sul piano tecnico, disciplinare, comportamentale e atletico. Ecco perché il corso arbitri rappresenta una possibilità di vivere il calcio da una prospettiva inusuale per i più. La Sezione AIA di Lamezia Terme è disponibile a rispondere a qualsiasi chiarimento e curiosità sul Corso Arbitri e sul percorso arbitrale in generale. Inoltre, le iscrizioni al corso sono sempre aperte, basta compilare il modulo sul sito https://www.aia-figc.it/diventarbitro/ oppure contattare la Sezione tramite la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite i canali social. Di seguito i nomi degli 8 nuovi fischietti: Ferraiuolo Fabio, Ferraro Matteo, Furci Andrea, Gigliotti Riccardo, Grillo Giovannino, Mazza Alessandro, Piccolo Samuel, Zaffina Antonio. A questi ragazzi, due dei quali entrati nell’AIA grazie alla possibilità del doppio tesseramento, che permette di continuare a giocare a calcio sino ai 19 anni, vanno le congratulazioni del Presidente Bruzzano, del Consiglio Direttivo Sezionale e di tutti gli associati della Sezione AIA di Lamezia Terme".