Pallavolo, per i gialloblu un match da dimenticare: sconfitti dal Bronte 3-0

Lamezia Terme - Una sconfitta amara per la Raffaele Arpaia Lamezia, che si è vista battere dalla squadra di Bronte con un secco 3-0, in una partita che ha messo in luce le difficoltà dei gialloblu.

La cronaca

"Dopo un inizio di gara promettente, la squadra lametina ha perso il primo set con un punteggio di 25-22. I ragazzi di mister Salvatore Torchia non sono quindi riusciti a reagire, cedendo gli altri due set con risultati decisamente più pesanti: 25-21 e 25-14. Un match caratterizzato da una prestazione poco incisiva da parte della formazione calabrese, che ha faticato ad entrare in partita e a mantenere il ritmo giusto".

A fine incontro, mister Torchia ha commentato l’andamento del match, definendolo "strano e brutto" e sottolineando la maggiore motivazione degli avversari, che hanno dimostrato di voler vincere di più. "La cosa che ci dobbiamo rimproverare è non averci provato," ha affermato il tecnico, evidenziando la necessità di un cambio di mentalità. Ora la Raffaele Arpaia Lamezia si prepara a un periodo di intenso lavoro. Con due settimane di preparazione davanti, la squadra dovrà rimettersi in carreggiata, anche in vista delle prossime festività pasquali, durante le quali il riposo sarà limitato. Torchia ha già messo in chiaro che ci sarà bisogno di recuperare tutte le energie e le motivazioni in vista dei playoff, dove la squadra è chiamata a dimostrare il suo valore. "Sono sicuro che lo faremo - ha concluso mister Torchia - lo dobbiamo innanzitutto a noi stessi e poi a tutti coloro che ci hanno seguito sin qui".