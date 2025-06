Incidente stradale ad Argusto: muore una donna, tre feriti

Argusto - Grave incidente stradale lungo la SS713 "Trasversale delle Serre", in prossimità dello svincolo per il comune di Argusto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan. Il bilancio dell’incidente è purtroppo grave: una donna ha perso la vita, mentre tre persone risultano ferite, di cui una in condizioni gravi. Quest’ultima è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento del personale vigilfuoco. Illesi, fortunatamente, due bambini presenti a bordo di uno dei veicoli.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, è intervenuta dalle 21:45 circa di sabato 7 giugno. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasportati in ambulanza presso le strutture ospedaliere di competenza. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di legge e per l'avvio degli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Il tratto della SS713 interessato dall’incidente è stato temporaneamete chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto altresì a mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’impatto.