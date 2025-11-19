Pilota lametino Gullo sarà premiato a Roma dal CONI durante la Cerimonia dei Campioni Mondiali 2025

Roma - Il presidente Nazionale del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Luciano Buonfiglio in collaborazione con il presidente della FIM (Federazione Italiana Motonautica) Giorgio Viscione hanno invitato per giorno 6 dicembre presso la sala Giunta del CONI a Roma il pilota lametino Claudio Gullo. Il pilota prenderà parte alla Cerimonia di Premiazione dei Campioni Mondiali 2025 di motonautica, alla cerimonia Nazionale che si terra nel palazzo simbolo dello sport italiano davanti al Gotha dello sport Nazionale ed Internazionale gli atleti verranno celebrati per i risultati eccezionali ottenuti nel 2025 e con i quali hanno portato in alto i colori dell'Italia e della FIM nel mondo.

"Sono onorato di essere stato invitato alla premiazione CONI che si terrà a Roma - dichiara Gullo - già lo scorso anno fu un onore ritirare la medaglia d'oro da primatista mondiale al Foro Italico durante la premiazione FIM. Questa cerimonia del 6 dicembre sarà speciale in quanto è proprio un Riconoscimento CONI come Campione Mondiale 2025. Sarò premiato dai massimi esponenti dello sport Mondiale nella sede simbolo dello sport Italiano la quale ha ospitato in passato e nel recente presente nomi illustri come Valentino Rossi, Federica Pellegrini e tanti altri nomi Blasonatissimi nel mondo. Il CONI rappresenta l'eccellenza e sono molto felice e fiero di essere presente in questa sede, tra l'altro sarò il primo pilota Calabrese di sempre a ritirare un premio in questa sede direttamente dal CONI fra tutti gli sportivi che praticano gli sport motoristici, questo mi rende orgoglioso ed ancora più motivato a fare bene in futuro. Ringrazio il mio Team, l'azienda Caffo che mi supporta dal 2006 e tutti quelli che hanno sempre creduto in me, in particolar modo mio Papà Francesco insieme a Pippo e Nuccio Caffo".