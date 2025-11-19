Lamezia, furto con scasso al Distretto sanitario di piazza Borelli: danneggiati distributore e totem

Lamezia Terme - Furto con scasso all’interno dell’edificio del Distretto sanitario in piazza Borelli. Ignoti nella notte hanno preso di mira un distributore automatico di bibite, danneggiando il totem elimina coda e compiendo altri danni. Secondo quando appreso, pare che i ladri siano andati a rovistare anche nelle stanze dei piani superiori.

Non si ferma in città l’ondata di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali, abitazioni private e luoghi di pubblico interesse. Insieme agli atti intimidatori contro gli esercenti, il quadro che emerge diventa sempre più allarmante.

A. C.