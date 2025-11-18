Lamezia, consiglieri Raso, Bevilacqua e Branca: “Complimenti al dottor Arcuri, prestigioso riconoscimento per la Calabria”

Lamezia Terme - I consiglieri Raso, Bevilacqua e Branca esprimono le loro congratulazioni al dottor Pier Paolo Arcuri per la recente elezione a rappresentante regionale della Calabria nel Collegio Nazionale dei Dirigenti Radiologi Ospedalieri.

“Si tratta di un risultato di grande rilievo – dichiarano i consiglieri – che premia la professionalità, la serietà e la lunga esperienza del dott. Arcuri, da oltre venticinque anni punto di riferimento della Radiologia De Lellis dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro.” Per i consiglieri, questa nomina assume un significato che va oltre il merito individuale: “È un riconoscimento importante per la sanità calabrese, che vede valorizzato uno dei suoi professionisti più stimati. La presenza del dott. Arcuri in un organismo nazionale così rilevante rappresenta un’opportunità per portare le esigenze del territorio e contribuire al miglioramento dei servizi radiologici regionali.”

“Il suo impegno, la competenza e il senso del dovere – aggiungono – sono qualità che hanno sempre contraddistinto il suo operato e che renderanno questo incarico un valore aggiunto per tutta la Calabria.” I consiglieri Raso, Bevilacqua e Branca concludono esprimendo “orgoglio e gratitudine per il lavoro svolto dal dott. Arcuri e per la responsabilità che ha accettato di assumere nell’interesse della comunità e del sistema sanitario regionale”.