Prima Categoria, aggressione arbitro gara Real Fabriziese - Promosport: confermato risultato 0-3 e provvedimenti disciplinari a club Vibonese

Fabrizia (Vibo Valentia) - Confermata, ufficialmente, l’aggressione al direttore di gara durante l’intervallo dell’incontro di Prima Categoria Real Fabriziese – Promosport Lamezia. Gara, lo ricordiamo, sospesa definitivamente da Giovanni Zirilli di Reggio Calabria proprio a fine prima frazione sul risultato di 3-0 per la Promosport. Nella sentenza del Giudice Sportivo Territoriale è riportato come negli ultimi 15’ del primo tempo venivano espulsi due calciatori locali per doppia ammonizione, nonché il massaggiatore della stessa società Real Fabriziese. “Alla fine del primo tempo, all'interno degli spogliatoi, l'arbitro trovava ad aspettarlo un giocatore precedentemente espulso dal campo il quale, chiudendo la porta, lo strattonava per la maglia e protestava vivacemente nei suoi confronti (veniva prontamente allontanato da dirigenti di entrambe le società); che, successivamente, entrava negli spogliatoi e che, pochi istanti dopo, faceva ingresso un sostenitore della società A.S.D. Real Fabriziese il quale, dopo avere chiuso la porta dello spogliatoio, prendeva l'arbitro "con violenza per il collo" e lo "sbatteva con forza contro il muro" provocandogli "un forte dolore sia al collo che alla schiena" e gli rivolgeva, inoltre, parole offensive e minacciose. Lo stesso veniva successivamente allontanato da dirigenti della società A.S.D Real Fabriziese prima dell'intervento delle Forze dell'Ordine”. A questo punto l’arbitro, ritenendo di non essere nelle condizioni di poter continuare l'incontro, lo riteneva definitivamente concluso e, successivamente, si recava con i carabinieri presso la caserma per sporgere denuncia in merito all'aggressione subita. Il giorno seguente si recava presso l'ospedale di Reggio Calabria dove gli veniva diagnosticato un "trauma per aggressione" con prognosi di giorni 2 salvo complicazioni e dimissione a domicilio.

“Considerato quindi che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per il comportamento del sostenitore della società A.S.D. Real Fabriziese, anche per la responsabilità oggettiva della stessa”, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società A.S.D. Real Fabriziese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; l’ammenda di € 300,00; la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a “porte chiuse”; l’inibizione fino al 12 febbraio 2025 del massaggiatore appartenente alla società A.S.D. Real Fabriziese; la squalifica per 1 gara effettiva di allenatore e due calciatori appartenenti alla società A.S.D. Real Fabriziese.

F.G.