Prima Categoria: la Promosport batte le Stelle Azzurre e mantiene la vetta. Exploit esterno della Garibaldina

Lamezia Terme – Fine settimana più che positivo per le due compagini nostrane di Prima Categoria, entrambe vittoriose nei rispettivi anticipi di sabato pomeriggio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le cose.

Sesta vittoria consecutiva, nonché settima nelle ultime otto gare, per la Promosport, impostasi 2-1, al “Riga”, ai danni delle Stelle Azzurre Silana. Gallo e compagni salgono così a 32 punti, restando momentaneamente da soli in testa in attesa del recupero del derby tutto sangiovannese. Oggi la Silana si è sbarazzata con un largo 4-0 del Rogliano e quindi resta, ma con una gara in meno, ad una sola incollatura dai lametini. Avvicendamento, invece, in terza posizione, dove lo Scandale, vittorioso a Cirò Marina, scavalca il Cutro, fermato sul 2-2 interno dal Petronà. Scandale, quindi, sempre a – 3 dalla vetta. Tornando alla sfida del “Riga”, non era affatto scontata l’affermazione della Promosport, vuoi per via del suo rendimento interno non eccessivamente brillante, vuoi perché i cosentini avevano perso una sola volta nelle precedenti otto uscite.

Al 13’ Lombardi dal limite calcia di poco a lato. Rispondono i padroni di casa dopo due giri di lancette: assist di Morelli in area per la botta di Martinez ribattuta da Gerace. La Promosport batte due corner quasi consecutivi e sugli sviluppi del secondo Russo blocca in uscita e rilancia immediatamente su Torromino che va via in contropiede ma spedisce sul fondo. Al 24’ ancora Lombardi scodella in area una punizione laterale dalla distanza, Morelli sbroglia la minaccia. Poco dopo la mezz’ora è tuttavia la Promosport a passare. Cross di Sano e spizzicata di Martinez per Santacroce che non sbaglia. Terzo gol stagionale, ma primo in campionato, per l’ex napitino. Al 43’ nuova palla insidiosa messa in area da Lombardi, ma l’arbitro fischia un fallo su Vecchio in uscita. Decisamente più cinica la compagine lametina che, allo scoccare del secondo ed ultimo minuto di recupero del primo tempo, trova il raddoppio con Gallo, bravo ad incornare alle spalle di Russo su angolo di Corigliano. Secondo centro stagionale per il capitano biancazzurro.

Nei secondi 45’ la gara si gioca prevalentemente a centrocampo. Le Stelle Azzurre riaprono i giochi al 28’ con Torromino, bravo a scambiare con Danti e, appena dentro l’area, a metterla sotto la traversa. Per il resto, da segnalare giusto un paio di opportunità non capitalizzate da Sano e Russo. Finisce 2-1 dopo 5’ di recupero finali.

Quarta affermazione esterna stagionale (soltanto la Promosport ha sin qui vinto di più lontano dalle mura amiche) per la Garibaldina che spezza, così, la propria striscia negativa di quattro kappaò consecutivi. Prosegue, invece, il momento no della Brutium Cosenza, capace, nelle ultime sei giornate, di fare punti soltanto contro il fanalino di coda, e fresco di ritiro dal torneo, Academy Crotone. La sfida giocatasi a Rogliano si sblocca quasi allo scadere della prima frazione, grazie al tapin da pochi passi di Perri. L’attaccante garibaldino si ripete alla mezz’ora della ripresa quando chiude i giochi con un gran destro da fuori area. Doppietta personale per lui che sale a nove centri stagionali. In classifica generale, i giallorossi del Reventino si portano a due sole incollature dalla quinta posizione.

PROMOSPORT – STELLE AZZURRE 2-1

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Morelli, Gallo, Vaccaro, Galloro (29’st Delfico), Decio, Corigliano, Liparota (31’st Saladino), Sano (45’st Perri), Martinez (48’st Gaetano), Santacroce (15’st Russo). In panchina: La Porta, Cullice, Crapella, Piacente. Allenatore: Viterbo

STELLE AZZURRE SILANA: Russo, Macrì (13’st Paparo), Viola, Cusato, Lombardi, Coluccio, Danti, Oreste, Vasapollo (23’st Loria), Gerace, Torromino. In panchina: Fico, Lammirato, Tricoci, Scabellone. Allenatore: Mauro

ARBITRO: Giosuè Samuel Nicolò da Reggio Calabria

MARCATORI: 33’pt Santacroce (P), 47’pt Gallo (P); 28’st Torromino (SA)

NOTE: ammoniti Corigliano (P), Oreste (SA), Cusato (SA), Galloro (P), Sano (P), Russo (P), Loria (SA), Viola (SA), Viterbo (P). Recupero: 2’pt e 5’st

BRUTIUM COSENZA – GARIBALDINA 0 - 2

BRUTIUM COSENZA:Gardi, Cesario, Lanzino, Bua, Scarlato, Garofalo (33’st Polito), Attanasio (20’st Pagliaro), Idanosa (20’ st Natale), Carbone F. (7’st Carbone S.), Tenuta, Trimarchi (7’st Sontia). In panchina: Pagliaro, Spadafora, Rija.

GARIBALDINA:Marchese, Pascuzzi (39’st De Grazia), Bianco, Diallo, Bonacci, Costanzo, Chiodo, Gigliotti (28’st Caruso G.), Olaman (34’st Buso), Perri (47’st Piccoli M., Annone.In panchina: Caruso M., Cardamone, Gentile, Darboe. Allenatore:

Perrone

ARBITRO: Francesco Pellicano da Rossano

MARCATORI: 42’pt e 30’st Perri

Ferdinando Gaetano