Prima Categoria: Promosport, Decollatura e Garibaldina chiudono la stagione

Lamezia Terme – E’ andata in archivio anche l’ultima giornata di campionato in Prima Categoria. Risultati in chiaroscuro per le tre compagini nostrane scese ieri in campo. Per due di queste, Promosport e Garibaldina, non è ancora tempo di vacanze, però, dato che saranno impegnate, rispettivamente, nell’appendice play-off e play-out. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le cose nei 90’ conclusivi della stagione regolare, iniziando, come sempre, dal girone B.

Sconfitta interna di stretta misura per il già salvo Audace Decollatura contro una Silana desiderosa di migliorare il proprio posizionamento nella griglia play-off o quantomeno difenderlo. Buon primo tempo dei locali che colpiscono un palo clamoroso con Rende e non sfruttano a dovere un altro paio di buone occasioni. Attorno alla mezz’ora della ripresa arriva, invece, il gol vittoria dei cosentini, firmato, in mischia, dal centravanti Rodriguez, già decisivo nella finale di Coppa Calabria giocata al D’Ippolito, nelle scorse settimane, e vinta dalla compagine di San Giovanni in Fiore contro lo Sporting Polistena. Decollaturesi che chiudono l’annata con due battute di arresto, tuttavia arrivate al cospetto di altrettante big del torneo, che hanno interrotto una striscia positiva di sei giornate. Il bilancio finale è, ad ogni modo, più che positivo per un Audace tornato a disputare la Prima Categoria a distanza di ventisei anni dall’ultima volta. I biancazzurri, dopo un avvio stentato, da novembre in poi hanno trovato la quadra mantenendo un discreto ruolino di marcia, tanto da chiudere al settimo posto. Hanno fatto decisamente meglio in trasferta (ventuno punti) che nelle uscite casalinghe (undici punti). Alla fine il successo centrato a Decollatura è stato irrilevante ai fini della classifica della Silana che è rimasta quarta, sempre a -1 dal duo Scandale – Rocca di Neto, e che lo sarebbe stata anche qualora ieri avesse perso per via del kappaò del Real Cosenza in casa del Cutro.

Di seguito la formazione opposta ai cosentini da mister Leonardo Viterbo: Colosimo, Elia, De Grazia (35‘st Maruca), Di Cello, Calidonna (15’st Molinaro), Bubba, Caligiuri, Rende, Perri M. (35’st Petrone), Perri A. (15’st Bonacci), Navigante (15’st Giudice)

Sconfitta con identico risultato, tra l’altro contro l’altra compagine di San Giovanni in Fiore, ma in trasferta, per la Garibaldina. Dell’ex San Fili ed Atletico Maida Acebal la rete, maturata al 20’ del primo tempo, che vale la vittoria e, soprattutto, la salvezza diretta alle Stelle Azzurre in virtù del + 10 sul San Mauro Marchesato, penultimo e battuto tra le mura amiche dal Rocca di Neto. Soveritani che, nonostante il kappaò rimediato al “Valentino Mazzola”, restano così terzultimi ed affronteranno il San Fili, ieri vincente in casa del già promosso Marca, in campo avverso nell’unica semifinale play-out prevista. Qualora Pascuzzi e compagni non riusciranno ad imporsi, unico risultato a loro disposizione visto il peggior piazzamento in campionato, al “Dante De Lio”, dovranno poi giocarsi la salvezza nella finale play-out che giocherebbero tra le mura amiche contro il San Mauro Marchesato.

Volgendo lo sguardo alla parte alta della classifica, le due semifinali play-off saranno Scandale – Real Cosenza e Rocca di Neto – Silana.

Trasferiamoci nel raggruppamento C dove, com’era facilmente prevedibile, la capolista Pizzo non ha avuto problemi, sul neutro di Parghelia, a liquidare l’ormai tranquillo Montepaone e conquistare il salto diretto in Promozione. Vincono anche quelle ch’erano le più immediate inseguitrici dei napitini. Il Soverato lo fa con un pirotecnico 8-3 ai danni della già retrocessa Sersalese e si assicura la miglior posizione nella griglia play-off. Terzo posto finale per la Promosport Lamezia che supera per 3-2 il Piscopio. Pregno di segnature (5-2) anche il successo del Bivongi-Pazzano contro il Mileto, che consente ai reggini di scavalcare in extremis il Taverna, battuto dal Prasar, in quarta posizione. Le due semifinali play-off, in programma domenica prossima, saranno, di conseguenza, Soverato – P.D. Taverna e Promosport – BivongiPazzano. L’unica semifinale play-out vedrà di fronte Real Fabriziese e Prasar. La perdente giocherà la finale ospitando quel Palermiti che ha concluso al penultimo posto, lontano dieci lunghezze dal Sant’Onofrio, quintultimo grazie agli scontri diretti a favore con la Real Fabriziese.

Ma veniamo più nel dettaglio al match del “Rocco Riga”. A metà della prima frazione passa in vantaggio il Piscopio con Spina, lesto a ribadire in rete un tiro dai venticinque metri respinto sulla traversa da De Sio. Dopo una manciata di giri di lancette pareggia Piacente (al decimo centro stagionale), di testa, su cross di Russo. Poco dopo spunto personale di Santacroce e conclusione chirurgica all’angolino basso più lontano che ribalta completamente il risultato. Sesto sigillo personale per l’esterno offensivo. Attorno alla mezz’ora della ripresa capitan Gallo (terzo gol in campionato per lui) raccoglie, ancora di testa, un corner di Corigliano e firma il 3-1 lametino. Successivamente fallo in area locale di Ianni ai danni dell’esperto Fanelli che trasforma dagli undici metri per il definitivo 3-2 .

Questa la Promosport ieri pomeriggio mandata in campo dal tecnico Notaris:

De Sio, Del Fico (30’st Liparota), Cuda, Ianni, Gallo, Tarzia, Strangis, Corigliano, Piacente (25’st Panuccio), Santacroce (‘st Viola), Russo (38’st De Sando)

STELLE AZZURRE – GARIBALDINA 1-0

STELLE AZZURRE SILANA: Grasso, Sabattini, Cusato, Pullo, Acebal, Lammirato (13’st Scuteri), Barillari (31’st Benincasa), Bertetti, Gerace, Iaquinta, Sandia. In panchina: Russo, De Leo, Mascaro, Loria A., Loria G., Tricoci.

GARIBALDINA: Maruca, Pascuzzi M., Bianco, Diallo (50’st Piccoli C.), Pascuzzi L. , Marino (50’st Chiodo G.), Pillet, Caruso G., Buso (30’st Piccoli M.), Chiodo D. (47’st Cardamone), Cittadino (30’st Gigliotti). In panchina: Caruso M., Costanzo, Gentile. Allenatore: Perrone

ARBITRO: Manuel Pietro Paolo Maglio di Paolab

MARCATORI: 20’pt Acebal

NOTE: ammoniti Perrone (G), Diallo (G), Chiodo D. (G). Angoli 3-5.

Ferdinando Gaetano