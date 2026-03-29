Prima Categoria: vittoria tennistica della capolista Promosport. Garibaldina kappao' a Cutro

Lamezia Terme – Pronostici pienamente rispettati, tra ieri ed oggi pomeriggio, in quella ch’era la sestultima giornata di ritorno del girone B di Prima Categoria. Tutte vittoriose, infatti, le prime cinque, con l’esclusione delle Stelle Azzurre, che nell’occasione hanno riposato al pari di Le Castella e Commenda. Risultati opposti per le due compagini nostrane. Tennistica vittoria casalinga della capolista Promosport Lamezia e netta sconfitta esterna della Garibaldina. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come sono andate le cose sul rettangolo di gioco.

Quello contro un’ormai tranquilla, non essendoci più retrocessioni a seguito dei ritiri in corsa di Academy Crotone e Petronà, Brutium Cosenza, era un match da vincere senza se e senza ma in casa lametina, e così è stato nell’anticipo di ieri al “Rocco Riga”. Corigliano e compagni mantengono, così, i tre punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Silana, che ha invece superato solo di stretta misura il Cirò Marina. Lo Scandale, terzo incomodo, dilaga a San Mauro Marchesato e resta distante sette incollature dalla vetta. Crotonesi ancora in corsa, sulla carta, per la vittoria finale dato che, a differenza delle prime due, non dovranno più riposare in questo scorcio finale di stagione. Inoltre, devono ancora affrontare tanto i sangiovannesi, in trasferta, che, tra le mura amiche, la Promosport. E’ ovvio, però, che per sperare concretamente dovranno provare a vincere tutte le sei gare restanti e sperare in qualche passo falso della battistrada. Promosport che ha, dunque, il destino nelle proprie mani, anzi piedi.

Venendo alla gara del “Riga”, mister Viterbo ha dovuto fare ancora a meno di capitan Gallo, nei giorni scorsi operatosi alla spalla e la cui stagione può dirsi sostanzialmente conclusa. Già al 4’ la difesa ospite si salva sul cross di Perri, impedendo il tapin a Piacente. Tre giri di lancette e si sblocca la parità iniziale. Delfico recupera palla e lancia Perri il quale arriva sul fondo, grazie ad uno scambio veloce con Martinez, e crossa trovando la conclusione risolutiva di Santacroce. Secondo gol in campionato, quarto in stagione, per l’ex napitino. Insistono i locali. Bel traversone di Galloro con Gardi reattivo nell’anticipare di un soffio Martinez. Al 18’ episodio dubbio in area rossoblù: Nuovo cross di Perri per Corigliano che calcia a botta sicura, trovando la respinta con l’arto superiore di Rija, il quale nell’occasione si fa male proprio ad un dito (sospetta frattura) ed è costretto a recarsi in ospedale. Per l’arbitro il tocco è involontario e non c’è penalty. A metà frazione Santacroce sfiora la traversa dalla distanza. Poi sempre l’esterno offensivo non trova di poco il colpo di testa vincente sulla palla pennellata da Perri. Quasi alla mezz’ora, Vecchio deve sporcarsi i guanti per abbrancare in presa alta il tiro dalla bandierina di Attanasio. Brutium che troverebbe il pari con Pagliaro F., su assist di Attanasio, se l’arbitro non lo avesse annullato per off-side. Al 35’ Gardi smanaccia in fallo laterale un corner del solito Perri. Poco dopo, da una palla persa in zona d’attacco dai biancazzurri, scatta la ripartenza dei cosentini, interrotta dalla parata di Vecchio. Al 40’ altro brivido per il pipelet lametino, con Tenuta che, dal limite, non inquadra la porta. Prima del riposo arriva il raddoppio locale. Dopo un’incornata quasi a fil di palo di Perri, infatti, Santacroce imbuca per Martinez che trova la grande respinta di Gardi, ma il guardiano ospite nulla può sul successivo tapin dello stesso Martinez. Quinta rete stagionale, terza in campionato, per l’ex Curinga e Atletico Maida.

In avvio di ripresa la Promosport chiude definitivamente i giochi con Perri, al nono centro in campionato, lesto ad insaccare in spaccata su cross radente di Santacroce. Al 6’ il colpo di testa in mischia di Piacente è deviato in angolo dal tocco di un difensore avversario. L’appena entrato Russo scocca un forte diagonale che Gardi è prodigioso a respingere con il piede. Al 16’ ennesimo angolo di Perri e incornata vincente di Piacente. Gran cross di Galloro e tiro al volo di Perri, dall’altezza del dischetto, oltre la barra trasversale. Al 24’ c’è gloria per il ristabilitosi Morelli, il quale salta in area, stoppa di petto e scaraventa in fondo al sacco il suo terzo gol stagionale. Alla mezz’ora del secondo tempo, la Brutium trova il gol, anzi l’eurogol, della bandiera con Freixa, bravissimo, al volo dal limite, a spedire alle spalle di Vecchio un cross di Idanosa. In pieno recupero Russo serve Piacente in area che trova il definitivo 6-1. Doppietta personale per l’ex attaccante di Sambiase e Vigor che sale a cinque centri personali in questo torneo, sette se v’includiamo anche la Coppa Calabria. A proposito di quest’ultima, la finale tra Soccer Montalto e Promosport si disputerà mercoledì 15 aprile. Non è stata ancora decisa la sede, ma potrebbe essere il Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

Niente da fare per la Garibaldina in casa di un Cutro che con questi tre punti resta in lizza per un posto nei play-off. I crotonesi agganciano le Stelle Azzurre in quarta posizione, ma al momento sarebbero esclusi dagli spareggi promozione per via delle dieci lunghezze di distacco dallo Scandale. Frijio e un gol per tempo di Coulibaly firmano il 3-0 ai danni dei soveritani.

PROMOSPORT – BRUTIUM COSENZA 6-1

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Delfico (18’st Saladino), Galloro (37’st De Moro), Gaetano, Kamel (28’st Cullice), Decio (18’st Morelli), Corigliano, Santacroce (13’st Russo), Piacente, Martinez, Perri. In panchina: De Fazio, Crapella, Giudice, Sano. Allenatore: Viterbo

BRUTIUM COSENZA: Gardi, Natale, Idanosa, Porro (30’st Trimarchi), Lanzino (21’st Freixa), Rija (23’pt Cesario), Attanasio (21’st Spadafora), Carbone S., Tenuta (27’st Carbone F.), Sontia, Pagliaro F. In panchina: Pagliaro A., Bua, Rocca. Allenatore: Cipparrone

ARBITRO: Matteo Gatto di Reggio Calabria

MARCATORI: 7’pt Santacroce (P), 45’pt Martinez (P); 4’st Perri (P), 16’st Piacente (P), 24’st Morelli (P), 30’st Freixa (BC), 47’st Piacente (P)

NOTE: ammoniti Carbone F. (BC), Cullice (P), Spadafora (BC). Recupero: 3’pt e 3’st

CUTRO – GARIBALDINA 3-0

CUTRO: Satiro, Frijio (41’st Muto G.), Russo, Rossi (13’st Sandia), Schipani, Bertetti, Muto V. (36’st Foderaro), Coulibaly (41’st Caccia), Milano (23’st Candigliota), Pugliese, Yauhar. In panchina: Borrelli, Quaresma, Liguori, Aiello.

GARIBALDINA: Marchese (1’st Caruso M.), Pascuzzi, Bianco, Diallo, Bonacci, Costanzo (30’st Cardamone), Caruso G. (30’st Piccoli M.), Gentile (30’st Darboe), Olaman, Perri, Gigliotti (10’st Annone). In panchina: Chiodo D. Allenatore: Perrone

ARBITRO: Rosario Piperno di Cosenza

MARCATORI: 37’pt Frijio, 41’pt Coulibaly; 40’st Coulibaly

Ferdinando Gaetano