Serie C1 Calcio a 5: Icierre Lamezia travolge il Casali del Manco e prova la fuga decisiva - Reazioni

Lamezia Terme – Turno decisamente favorevole alla capolista Icierre Lamezia, quello di ieri pomeriggio, nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 maschile. Sul “neutro” del palazzetto di San Pietro a Maida, i lametini hanno pienamente rispettato i pronostici della vigilia, surclassando con un nettissimo 12-3 i cosentini del Casali del Manco. Quello che, invece, non ci si aspettava, è stata la caduta (6-5) del Reggio Calabria C5 in casa delle Pantere Nere Catanzaro, ovvero al cospetto di quella ch’era la penultima forza del torneo. Di conseguenza, ad ormai due giornate dal termine, l’Icierre balza a 63 punti, peraltro con una gara da recuperare, mentre i reggini restano fermi a quota 60. Accorcia le distanze dalla seconda piazza, la Domenico Sport, che piega 9-3 il Filadelfia e sale a 54.

Sabato prossimo turno di sosta. Verso e compagni ne approfitteranno per recuperare la sfida casalinga con il Città di Fiore, non disputata il 21 marzo per l’impegno dei lametini nella Final Four Nazionale di Coppa Italia. Sabato 11 aprile, in occasione della penultima giornata, l’Icierre sarà ospite del Futsal Filadelfia, mentre Reggio Calabria riceverà la Domenico Sport. Il 18 aprile, infine, la sfida decisiva, in terra lametina, tra le prime due della classe.

Ricordiamo che la prima classificata sale direttamente in serie B, mentre seconda, terza, quarta e quinta disputeranno, a meno che non ci siano più di nove punti di distacco tra seconda e terza, seconda e quinta e/o terza e quarta, i play-off regionali, con la vincente che accederà a quelli della fase nazionale. Tornando alla gara di ieri, già dopo poco più di 6’ effettivi i neroverdi conducono per 4-0. Al riposo si va addirittura sul risultato di 8-0. Triplette personali di Gagliardi, Verso e Giampà P., doppietta di Giampà L. e singolo centro di Davì.

ICIERRE LAMEZIA - CASALI DEL MANCO 12-3

ICIERRE LAMEZIA: Martino, Davì, Verso, Villella, Piraino, Giampà P., Fiorentino, Giampà L., Gagliardi, Grandinetti, Muraca. Allenatore: Pellegrino

CASALI DEL MANCO: De Rose, Baldino, Ritacco, Cuconato, Abbruzzino, Escoveiro, Tavares, Ardilan. Allenatore: Carbone

ARBITRI: Moreno Francesco Longo da Paola e Giulia Parise da Lamezia Terme. Cronometrista: Alessandro Petrosino da Lamezia Terme

RETI: 1T: 00'34" Davì, 02'05" Gagliardi, 04'50" Gagliardi, 06'27" Giampà P., 12'05" Giampà L., 15'45" Verso, 17'45" Giampà L., 19'18" Giampà P.; 2T: 03'06" Verso, 04'33" Gagliardi, 08'10" Giampà P., 11'44" Ritacco, 12'22" Tavares, 16'38" Baldino, 19'21" Verso

Fer.Gae.

Reazioni

Forza Italia Giovani Lamezia: "Dimostrazione concreta di come lo sport possa essere un motore di crescita"

I delegati allo sport di Forza Italia Giovani Lamezia Terme, Toscano e Greco, insieme al coordinatore cittadino Giovanni Scaramuzzino, esprimono "le più sentite congratulazioni all’Icierre Lamezia per lo straordinario terzo posto conquistato in Coppa Italia.Un risultato prestigioso che premia il lavoro, la dedizione e lo spirito di squadra di atleti e società, capaci di distinguersi a livello nazionale e di rappresentare con orgoglio l’intera città di Lamezia Terme".



"Questo traguardo – dichiarano Toscano, Greco e Scaramuzzino – è la dimostrazione concreta di come lo sport possa essere un motore di crescita, un esempio positivo per i giovani e un elemento di valorizzazione del territorio". "Forza Italia Giovani Lamezia Terme rinnova i complimenti alla società, allo staff e agli atleti, con l’auspicio di nuovi successi sempre più importanti".