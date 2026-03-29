Il Badminton fa tappa a Lamezia, spettacolo e inclusione per la “Baddy Cup” - I vincitori

Lamezia Terme – “Una giornata di sport autentico e pura emozione ha animato il cuore della Calabria. Lamezia Terme ha ospitato con successo una tappa del circuito nazionale Baddy Cup, promosso dalla FIBa (Federazione Italiana Badminton). L’evento è stato coordinato da Tycke Sport ESD per il badminton e dalla Lucky Friends per il parabadminton, una sinergia che continua a generare eccellenza sul territorio” è quanto si legge in una nota.

Un progetto di rete tra scuola e istituzioni

“La manifestazione – spiegano - si è svolta nell’ambito del progetto nazionale "Vola con Noi", che vede la collaborazione tra l’IC Ardito-Don Bosco, la FIBa, Tycke Sport e Sport e Salute. La cornice di pubblico è stata eccezionale: famiglie, alunni e insegnanti hanno sostenuto gli atleti con un entusiasmo travolgente. La direzione dell’evento è stata affidata a un team di professionisti e volontari dedicati: Domenico Lachimea: Direttore Tecnico di Lucky Friends e Direttore di Gara. Orlando Vescio: Maestro di Mousikè APS, curatore della direzione artistica. Pasquale Cimino: Presidente di Tycke Sport e guida dell'ESD Tutor. Giovanna Campisano: Coach Ludico Sportiva e colonna del volontariato Tycke Sport. Pasqualino Raso: Tecnico Federale e responsabile del progetto per la FIBa, Project Manager e responsabile dei progetti SuperAbilities e Sport per la Coesione (Sport di tutti Carceri minorili 2024/2026)”.

La passione che abbatte i confini: "Noi giochiamo insieme"

“Il cuore pulsante della giornata – proseguono - è stata la partecipazione corale dei ragazzi di Lucky Friends e degli atleti di Tycke Sport. In questa sede, non si parla di semplice integrazione: qui si gioca insieme. Il campo ha visto protagonisti atleti di diverse nazionalità e differenti abilità, tutti accomunati dalla stessa identica passione. Un esempio straordinario di questo legame è rappresentato dai ragazzi che arrivano da Crotone: due volte a settimana, con zaino e racchetta in spalla, prendono il treno e percorrono chilometri pur di condividere il progetto e allenarsi con il gruppo di Lamezia. "Non facciamo integrazione, giochiamo insieme a chiunque ami il badminton. La nostra è una comunità senza confini che non si fermerà qui." Sotto la guida tecnica attuale, il movimento ha raggiunto numeri importanti, contando oggi ben 82 atleti attivi.

I Vincitori della Baddy Cup

Parabadminton (Lucky Friends ASD): Federico Fazio

Atleti Agonisti (Tycke Sport): Shahriar Raman

Singolare Femminile (IC Ardito-Don Bosco): Melissa De Sensi

Singolare Maschile (IC Ardito-Don Bosco): Pietro Perri

Impegno sociale e orizzonti Futuri

“Il percorso di Tycke Sport – fanno sapere - prosegue con determinazione nell'ambito sociale attraverso l'attività presso l’IPM (Istituto Penale Minorile) di Catanzaro, dove è previsto a breve un nuovo evento dedicato ai minori nell'ambito di "Sport per la Coesione". Inoltre, il progetto "SuperAbilities", recentemente assegnato dalla Regione Calabria, rafforzerà ulteriormente il legame tra sport e superamento delle barriere”.

“La Direzione di Tycke Sport APD/ESD e Lucky Friends ASD ringrazia la Dirigenza Scolastica, le insegnanti e le famiglie. Un plauso speciale va agli atleti della Don Bosco: nelle competizioni la sconfitta non è mai un limite, ma il punto di partenza per crescere ancora. Oggi il Badminton a Lamezia, Catanzaro e Crotone ha un nome che è sinonimo di competenza e cuore: Tycke Sport ESD, al servizio del badminton e dello sport dal 2014”.