Serie D, va alla Vibonese il derby con la Vigor Lamezia: 2-0 al “D’Ippolito”

Lamezia Terme - Passo falso della Vigor Lamezia nel derby con la Vibonese dell’ex Fanello valido per la ventinovesima giornata del Girone I di Serie D. Al “D’Ippolito”, dopo aver fallito un calcio di rigore in avvio con Cosendey, i biancoverdi cadono nella ripresa pagando a caro prezzo due disattenzioni difensive. A decidere la gara, un rigore di Carnevale al 48’ e un goal di Di Gilio al 62’. Rossoblu che tornano alla vittoria dopo due mesi uscendo dalla play-out, salvezza rimandata per i lametini.
Cronaca
Primo Tempo
3’ Primo squillo Vigor con un colpo di testa di Cosendey su cross di Catalano, palla alta
16’ Sul primo calcio d’angolo dell’incontro, Di Gilia lotta con Spanò che cade in area. Per l’arbitro, è calcio di rigore. Dal dischetto Cosendey spiazza Marano ma centra il palo alla sinistra del portiere
32’ Cross di Keita per Coulibaly che non trova la giusta coordinazione per girare in porta
33’ Ci prova Simonetta da fuori, palla a lato
44’ Sasanelli si destreggia bene in area ma trova il piede di Iannì a dirgli di no. Sul successivo corner, Marchetti non inquadra la porta di testa
Secondo tempo
3’ Rigore per la Vibonese. Contatto tra D’Anna e Keita giudicato falloso dall’arbitro che indica di nuovo il dischetto. Dagli undici metri, Carnevale batte Iannì per il vantaggio rossoblu
17’ Raddoppio Vibonese. Clamorosa dormita di D’Anna che, in anticipo, si lascia sovrastare da Sasanelli, palla a Di Gilio che si invola indisturbato verso la porta, scarta Iannì e deposita in rete
25’ Caiazzo sfonda a destra e serve Sasanelli il cui tentativo viene rimpallato dalla difesa biancoverde
29’ Coulibaly supera Errico e serve in profondità Sasanelli che angola troppo il suo colpo sotto su Iannì in uscita
30’ Errico si fa sorprendere ancora da Sasanelli che cerca di infilare Iannì al volo, il portiere biancoverde si salva di piede
33’ Iannì devia in corner su tentativo di Carnevale
42’ Ci prova Pussetto, Marano si rifugia in corner come può
VIGOR LAMEZIA – VIBONESE 0-2
Marcatori: 3’st rig. Carnevale, 17’ Di Gilio
VIGOR LAMEZIA: Iannì, Errico, Montebugnoli (28’st Staiano), Simonetta (14’st Andreassi), Marigosu (24’st Pussetto), Maimone, Cosendey, Spanò (26’st Ordonez), D’Anna, Del Pin, Catalano
A disp. Sabella, Turini, Riga, Pagano, Amendola
All. Mancini
VIBONESE: Marano, Brunetti, De Salvo, Di Gilio, Carnevale, Keita (14’st Marrale), Caiazza, Loza, Marchetti, Coulibaly (38’st Dick), Sasanelli (31’st Ciprio)
A disp. Del Bello, Sportolaro, Santoro, Montenet, Azzara, Galita
All. Fanello
Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure
Assistenti: Nannipieri di Livorno e Foglietta di Foligno
Note: Angoli 4-2; Ammoniti: Keita, Coulibaly
Rec. 1’ e 5’
Francesco Sacco
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