Primo torneo di Arti marziali e Kickboxing 2026 con 300 atleti da tutta la Calabria

Siderno - Si è svolto domenica 25 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Siderno, il 1° Torneo di Arti Marziali e Kickboxing 2026, evento sportivo che ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia. La manifestazione, diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, si è tenuta con il patrocinio del Comitato ACSI di Reggio Calabria e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Presenti all’iniziativa il Sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, e il Delegato allo Sport, Davide Lurasco, a conferma dell’attenzione delle istituzioni verso lo sport giovanile.

A prendere parte al torneo sono state le società:

ASD Exedra di Soverato , presidente Federica Punzi , guidata dal Maestro Vito Doria ;

, presidente , guidata dal Maestro ; ASD Ishin Denshin Karate-Do di San Pietro Apostolo (CZ) , guidata dal Maestro Pierdomenico De Santis ;

, guidata dal ; Ten Chi Jin Karate-Do di Gioiosa Ionica, dell’istruttore Silvano Tavernese.

Gli atleti si sono confrontati nelle discipline di Kata, Semi-Contact e Lotta, distinguendosi per preparazione tecnica e correttezza sportiva.

In evidenza, si legge in una nota: “la ASD Ishin Denshin Karate-Do di San Pietro Apostolo, che ha ottenuto numerosi e importanti risultati, confermandosi realtà di rilievo nel panorama delle arti marziali calabresi. Sotto la guida del Maestro Pierdomenico De Santis, i giovani atleti hanno dimostrato come il Karate rappresenti non solo una disciplina sportiva, ma anche un efficace strumento educativo, fondato su rispetto, disciplina e crescita personale. Significativa anche la presenza delle famiglie, che hanno accompagnato i giovani atleti rendendo l’evento un momento di condivisione e aggregazione, nel segno dei valori positivi dello sport”.

I Risultati

Primo posto per: Ranieri Gemma, Cuciureanu Lucas, Scalzo Maria Federica, Gentile Giulia, Cimino Cesare, Cittadino Daniel, Mancuso Anna, Nicosia Rocco, Isaia Riccardo, Arena Mattia, Catalano Giuseppe, Fuda Giada, Macrì Francesco, Macrì Moon, Prota Francesco, Raco Michele.

Secondo posto per: De Masi Giovanni, Enache Alessia Maria, Mascaro Samuele, De Masi Pietro, Sacco Damiano, Piccoli Pasquale, Rizzuto Giuseppe, De Masi Gaia, Fabiano Isabella, Bruzzese Cosimo, Maggio Gabriele, Murruni Serena, Napoli Danilo, Tavernese Andrea.

Terzo posto per: Popa Nicholas, De Masi Giulia, Ciambrone Marco, Gravuso Dennis, Cittadino Luigi, Mancuso Francesco, Bilotta Riccardo, Sirianni Mary Ellen, Velino Febe, Jervasi Domenico, Meduri Kevin, Nizzardo Cosimo.

Il torneo si è concluso con grande soddisfazione degli organizzatori, confermando l’importanza dello sport come strumento educativo, di inclusione e di crescita per i giovani”.