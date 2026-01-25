Serie D femminile, Sicma espugna Reggio Calabria: 3-0 al Del Core Volley

Reggio Calabria - Nella sedicesima giornata del campionato di Serie D femminile, la Sicma fa visita al Del Core Volley Reggio Calabria e conquista una vittoria netta per 3-0. Avvio di gara difficile per la Sicma, che parte in svantaggio nel primo set ma riesce a recuperare con determinazione, imponendosi per 25-17.
Il secondo set resta in equilibrio fino al 22-21, poi l’esperienza delle ragazze della Sicma fa la differenza, permettendo di chiudere il parziale sul 25-20. Il terzo set è senza storia: la squadra del presidente Antonio Carchedi domina e chiude rapidamente per 25-14, portando a casa tre punti importanti.
