Sambiase, presentata ufficialmente la rosa giallorossa per la prossima stagione in D

Lamezia Terme – A sei giorni dal derby di Coppa con la Vigor Lamezia, anche per il Sambiase è tempo di presentarsi a stampa e tifosi in vista della prossima stagione. Una presentazione in grande stile, in Piazza 5 dicembre, degna di una squadra che, nell’ultimo campionato di Serie D, è riuscita ad andare oltre le più rosee aspettative, fino a guadagnare l’accesso ai play-off. Ripetersi, nel calcio, è sempre difficile, ma una cosa è certa: il Club Delle Due Torri potrà sempre contare sul calore della sua gente. E anche sul pieno appoggio delle istituzioni e della classe politica lametina, come testimoniato dalle parole dell’onorevole Domenico Furgiuele, intervenuto dopo il consigliere comunale Antonio Lorena e l’assessore allo Sport, Salvatore Pirelli. Perché, per l’intera comunità, il Sambiase è più di una semplice squadra: è una famiglia. E proprio alle famiglie la società ha deciso di riservare un occhio di riguardo, con pacchetti abbonamento family di vario tipo in base ai diversi nuclei familiari. Ma si tratta soltanto di una delle novità illustrate nel corso della serata, presentata dalla responsabile della comunicazione, Ketty Riolo. La principale riguarda, innanzitutto, il settore giovanile, che, dopo aver disseminato successi nella scorsa stagione, come ricordato dai numerosi referenti tecnici saliti sul palco e, soprattutto, dal dg Franco Perri, da quest’anno potrà contare sull’istituzione della Asd Sambiase Youth, mirata al rilancio della scuola calcio, dalle attività di base all’Under 19. Settore giovanile che, tra l’altro, si avvarrà di buona parte della dirigenza dell’ormai fu Lamezia Soccer, a partire dal presidente Francesco Manfredi, oltre ad alcuni giocatori giallorossi nel ruolo di istruttori. Ma non è finita qui, perché, a detta dell’altro dg, Domenico Mete, tra un paio di settimane il Sambiase dovrebbe avere anche una propria sede, nei pressi della Chiesa di San Francesco di Paola, in via della Pace.

Si inizia, poi, a parlare dettagliatamente di prima squadra con la presentazione dell’organigramma tecnico, in particolare con il ds Nicola Samele, intervenuto sulla costruzione della rosa 2025/2026: “Abbiamo cercato di mantenere lo zoccolo duro dello scorso anno, per poi puntellare la rosa con profili adatti alle nostre esigenze. Purtroppo, abbiamo anche ricevuto richieste importanti per altri calciatori che hanno deciso di prendere strade diverse, ma tenerli tutti era piuttosto complicato. Quanto ai giovani, abbiamo optato per una linea “made in Calabria”, pescando addirittura anche in Promozione e Seconda Categoria, perché, credetemi, di talenti in casa ne abbiamo parecchi e, alla fine, penso di aver scelto gli uomini giusti”. Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Tony Lio, accolto dai cori degli US ’01: “Abbiamo innanzitutto allestito una squadra di uomini, prima che calciatori, e non è una frase fatta. Gente che ha subito capito l’importanza di indossare questa maglia, disposta a vender cara la pelle, come dimostrato in questo primo mese di lavoro anche contro avversari di categorie superiori, e sono certo che riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Lo dobbiamo alla piazza, ai nostri tifosi e anche alla società, che fin qui non ci ha mai fatto mancare nulla”.

Dopo l’appello a rimanere vicini alla squadra del direttore tecnico Gennaro Porpora e del collaboratore Salvatore Calidonna, spazio dunque alla presentazione della prima squadra, quest’anno capitanata da Colombatti, al terzo anno in giallorosso come i vari Giuliani, Strumbo, Frasson, Solomon e Cataldi, il quale dovrà però subire un’operazione al menisco che lo terrà lontano dal rettangolo verde per qualche mese. Passerella, ovviamente, anche per i nuovi acquisti, incluso Issah Leumegni, terzino classe 2006 lo scorso anno a Gioia Tauro, in seconda categoria, ufficializzato proprio nel corso della serata ma già presente in ritiro. Assente Marcin Slojkowski, in ospedale per problemi di salute che ne hanno richiesto ulteriori approfondimenti.

In chiusura, le parole del presidente Angelo Folino Raso, particolarmente emozionato: “Siamo molto contenti di quanto costruito fin qui, anche per quanto riguarda l’Asd Sambiase Youth, a cui tengo tanto. Abbiamo completato un ulteriore passo verso la costruzione di una struttura calcistica al 100% ed è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. Manca solo una squadra femminile, ma ci stiamo lavorando”. Sul prossimo campionato, poi, il patron giallorosso non ha dubbi: “Sarà un campionato molto difficile, ne siamo consapevoli, ma abbiamo scelto dei signor calciatori, quindi c’è da esser fiduciosi, anche perché potremo sempre contare sui nostri tifosi, il cui sostegno so per certo rimarrà incondizionato. I risultati dello scorso anno non sono stati positivi, ma straordinari, e il merito è anche loro. Perché noi siamo così: nel nostro Dna abbiamo lavoro, aspetti sociali e un forte senso di comunità. E queste – conclude – sono cose che forse contano più del risultato”.





Di seguito rosa e staff tecnico del Sambiase 2025/2026:

Portieri

Alessio Giuliani 01

Cristian Lisi 05

Luca Pagliuso 07

Difensori

Gabriel Colombatti 90

Gerardo Strumbo 91

Giordano Pantano 92

Santiago Frasson 05

Marcin Slojkowski 06

Davide Andronache 07

Durante De Cicco 07

Mario Naccarato 06

Issah Leumegni 06

Centrocampisti

Francesco Palermo 98

Wilfried Dibi Kouame 98

Diogo Fortunato 01

Solomon Andrews Manu 00

Samuele Marrello 00

Luca Calabrò 06

Davide Caruso 07

Biagio Francesco Sena 07

Attaccanti

Gino Costanzo 04

Benito Cataldi 98

Claudio Francisco 03

Gianluigi Sueva 01

Valentin Haberkon 95

Matteo Perri 97

Luigi Furiato 05

Staff tecnico

Allenatore: Tony Lio

Vice: Alessandro Imbrogno

Preparatore atletico: Roberto Bruni

Preparatore dei portieri: Gianluca Caravella

Fisiatri: Marco Mazzei e Ambrogio Vimercati

Massofisioterapisti: Giovanni Carlo Cortese e Natale Gentile.

Francesco Sacco