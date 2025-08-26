Sambiase, presentata ufficialmente la rosa giallorossa per la prossima stagione in D

Lamezia Terme – A sei giorni dal derby di Coppa con la Vigor Lamezia, anche per il Sambiase è tempo di presentarsi a stampa e tifosi in vista della prossima stagione. Una presentazione in grande stile, in Piazza 5 dicembre, degna di una squadra che, nell’ultimo campionato di Serie D, è riuscita ad andare oltre le più rosee aspettative, fino a guadagnare l’accesso ai play-off. Ripetersi, nel calcio, è sempre difficile, ma una cosa è certa: il Club Delle Due Torri potrà sempre contare sul calore della sua gente. E anche sul pieno appoggio delle istituzioni e della classe politica lametina, come testimoniato dalle parole dell’onorevole Domenico Furgiuele, intervenuto dopo il consigliere comunale Antonio Lorena e l’assessore allo Sport, Salvatore Pirelli. Perché, per l’intera comunità, il Sambiase è più di una semplice squadra: è una famiglia. E proprio alle famiglie la società ha deciso di riservare un occhio di riguardo, con pacchetti abbonamento family di vario tipo in base ai diversi nuclei familiari. Ma si tratta soltanto di una delle novità illustrate nel corso della serata, presentata dalla responsabile della comunicazione, Ketty Riolo. La principale riguarda, innanzitutto, il settore giovanile, che, dopo aver disseminato successi nella scorsa stagione, come ricordato dai numerosi referenti tecnici saliti sul palco e, soprattutto, dal dg Franco Perri, da quest’anno potrà contare sull’istituzione della Asd Sambiase Youth, mirata al rilancio della scuola calcio, dalle attività di base all’Under 19. Settore giovanile che, tra l’altro, si avvarrà di buona parte della dirigenza dell’ormai fu Lamezia Soccer, a partire dal presidente Francesco Manfredi, oltre ad alcuni giocatori giallorossi nel ruolo di istruttori. Ma non è finita qui, perché, a detta dell’altro dg, Domenico Mete, tra un paio di settimane il Sambiase dovrebbe avere anche una propria sede, nei pressi della Chiesa di San Francesco di Paola, in via della Pace.
Si inizia, poi, a parlare dettagliatamente di prima squadra con la presentazione dell’organigramma tecnico, in particolare con il ds Nicola Samele, intervenuto sulla costruzione della rosa 2025/2026: “Abbiamo cercato di mantenere lo zoccolo duro dello scorso anno, per poi puntellare la rosa con profili adatti alle nostre esigenze. Purtroppo, abbiamo anche ricevuto richieste importanti per altri calciatori che hanno deciso di prendere strade diverse, ma tenerli tutti era piuttosto complicato. Quanto ai giovani, abbiamo optato per una linea “made in Calabria”, pescando addirittura anche in Promozione e Seconda Categoria, perché, credetemi, di talenti in casa ne abbiamo parecchi e, alla fine, penso di aver scelto gli uomini giusti”. Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Tony Lio, accolto dai cori degli US ’01: “Abbiamo innanzitutto allestito una squadra di uomini, prima che calciatori, e non è una frase fatta. Gente che ha subito capito l’importanza di indossare questa maglia, disposta a vender cara la pelle, come dimostrato in questo primo mese di lavoro anche contro avversari di categorie superiori, e sono certo che riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Lo dobbiamo alla piazza, ai nostri tifosi e anche alla società, che fin qui non ci ha mai fatto mancare nulla”.
Dopo l’appello a rimanere vicini alla squadra del direttore tecnico Gennaro Porpora e del collaboratore Salvatore Calidonna, spazio dunque alla presentazione della prima squadra, quest’anno capitanata da Colombatti, al terzo anno in giallorosso come i vari Giuliani, Strumbo, Frasson, Solomon e Cataldi, il quale dovrà però subire un’operazione al menisco che lo terrà lontano dal rettangolo verde per qualche mese. Passerella, ovviamente, anche per i nuovi acquisti, incluso Issah Leumegni, terzino classe 2006 lo scorso anno a Gioia Tauro, in seconda categoria, ufficializzato proprio nel corso della serata ma già presente in ritiro. Assente Marcin Slojkowski, in ospedale per problemi di salute che ne hanno richiesto ulteriori approfondimenti.
In chiusura, le parole del presidente Angelo Folino Raso, particolarmente emozionato: “Siamo molto contenti di quanto costruito fin qui, anche per quanto riguarda l’Asd Sambiase Youth, a cui tengo tanto. Abbiamo completato un ulteriore passo verso la costruzione di una struttura calcistica al 100% ed è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. Manca solo una squadra femminile, ma ci stiamo lavorando”. Sul prossimo campionato, poi, il patron giallorosso non ha dubbi: “Sarà un campionato molto difficile, ne siamo consapevoli, ma abbiamo scelto dei signor calciatori, quindi c’è da esser fiduciosi, anche perché potremo sempre contare sui nostri tifosi, il cui sostegno so per certo rimarrà incondizionato. I risultati dello scorso anno non sono stati positivi, ma straordinari, e il merito è anche loro. Perché noi siamo così: nel nostro Dna abbiamo lavoro, aspetti sociali e un forte senso di comunità. E queste – conclude – sono cose che forse contano più del risultato”.
Di seguito rosa e staff tecnico del Sambiase 2025/2026:
Portieri
Alessio Giuliani 01
Cristian Lisi 05
Luca Pagliuso 07
Difensori
Gabriel Colombatti 90
Gerardo Strumbo 91
Giordano Pantano 92
Santiago Frasson 05
Marcin Slojkowski 06
Davide Andronache 07
Durante De Cicco 07
Mario Naccarato 06
Issah Leumegni 06
Centrocampisti
Francesco Palermo 98
Wilfried Dibi Kouame 98
Diogo Fortunato 01
Solomon Andrews Manu 00
Samuele Marrello 00
Luca Calabrò 06
Davide Caruso 07
Biagio Francesco Sena 07
Attaccanti
Gino Costanzo 04
Benito Cataldi 98
Claudio Francisco 03
Gianluigi Sueva 01
Valentin Haberkon 95
Matteo Perri 97
Luigi Furiato 05
Staff tecnico
Allenatore: Tony Lio
Vice: Alessandro Imbrogno
Preparatore atletico: Roberto Bruni
Preparatore dei portieri: Gianluca Caravella
Fisiatri: Marco Mazzei e Ambrogio Vimercati
Massofisioterapisti: Giovanni Carlo Cortese e Natale Gentile.
Francesco Sacco
