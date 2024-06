Seconda giornata Mondiali di Kitesurf a Gizzeria: primo posto per Houze nella categoria youth, a Ginyol il podio master

Gizzeria - La competizione e l'entusiasmo raggiungono l'apice oggi, in occasione della seconda giornata dei Mondiali di Kitesurf a Gizzeria, dove gli atleti si sono sfidati nella seconda emozionante giornata di regate nel suggestivo scenario dell'Hang Loose Beach. Le acque cristalline di Gizzeria, il vento e la determinazione degli atleti si fondono in un mix spettacolare di performance sportive e passione per il kitesurf. Nella categoria A's Youth Foil, i giovani talenti si stanno dimostrando all'altezza delle aspettative, mettendo in campo le loro abilità e la loro determinazione per primeggiare in questa competizione di alto livello. Per la seconda giornata consecutiva è primo il salentino Julio Houze, seguito da Sasha Lethuillier, terzo Jakub Balewicz. Nella categoria KiteFoil Open Masters, gli atleti più esperti hanno dimostrato la propria maestria e resistenza in una giornata di gare avvincente e adrenalinica. I veterani del kitesurf mostrano tutta la propria esperienza e passione mentre si contendono il podio in un confronto entusiasmante, dal quale è risultato vincitore Ejder Ginyol, al secondo posto Jean Romain Morel, terzo James Johnsen.

“Organizziamo competizioni mondiali dal 2011 e siamo molto felici di ospitare questi tre Campionati del Mondo qui ad Hang Loose Beach anche quest’anno” afferma Luca Valentini – presidente del Circolo Velico Hang Loose e organizzatore dell’evento. Dal 3 luglio, lo spettacolo continua con la Formula Kite Youth World Championships, la disciplina che farà il suo debutto a Parigi nei prossimi Giochi Olimpici. Nella prossima settimana andrà in scena anche lo show messo in piedi dal main sponsor Porsche con le sue meravigliose autovetture, tutte da provare, e soprattutto con le esibizioni degli atleti sponsorizzati dal brand. Il weekend del 6 e 7 luglio, ad arricchire il calendario sportivo, verrà disputata la tappa del torneo Italiano di Beach Volley Serie Beach 1. La manifestazione è promossa da World Sailing (Federazione Internazionale Vela), IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del Circolo Velico Hang Loose e la collaborazione di Calabria Straordinaria.

