Serie D, il Sambiase fa visita alla Sancataldese

Lamezia Terme – Trasferta in Sicilia per il Sambiase, atteso dalla Sancataldese nella sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie D. Giallorossi reduci dal prezioso punto conquistato in casa con la Nissa, che ha però lasciato più di qualche rimpianto, considerando quanto fatto vedere dai lametini nel corso dei novanta minuti e le tante occasioni da rete create. Resta, comunque, un risultato positivo contro una squadra attrezzata per stazionare nei quartieri alti della classifica, come sottolineato, più volte, da mister Morelli, anche perché, dopo il primo ko stagionale contro il Pompei, ci si attendeva una risposta di un certo tipo e il Sambiase è riuscito a ritrovare quell’atteggiamento giusto più volte invocato dal suo allenatore.

Qualcosa che, alla vigilia di uno scontro diretto come quello di San Cataldo, lascia ben sperare in vista del prosieguo del campionato: “Al di là della sconfitta con il Pompei – afferma il tecnico giallorosso in conferenza stampa – abbiamo già dimostrato di essere bravi a trovare le giuste motivazioni e farci trovare pronti contro squadre importanti, ma conto di vedere lo stesso atteggiamento anche contro avversari non di prima fascia, come non lo siamo noi, e un po’ in difficoltà come la Sancataldese. Perché, in realtà, dovremo lottare proprio contro queste squadre per uscire dalla zona minata, quindi spero che le nostre motivazioni siano tantissime. In settimana, ho parlato proprio di questo: non voglio che si guardi la classifica, è ancora presto e, in questo campionato, basta davvero poco per ritrovarsi impelagati nella lotta per la salvezza. Potremmo iniziare a fare valutazioni in merito magari dopo la sesta/settima giornata e noi ci siamo quasi, quindi sarà fondamentale arrivarci al meglio, soprattutto se, nel giro di una settimana, affronti due dirette avversarie come Sancataldese e Locri”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Gerardo Strumbo, baluardo di una difesa che, dopo l’exploit della scorsa stagione, continua a tener botta anche in Serie D nonostante l’assenza di un altro elemento fondamentale come Colombatti: “Io e Gabriel ci conosciamo da sei anni – afferma il centrale – e abbiamo subito dimostrato di essere molto affiatati. Lo stiamo aspettando tutti, ma ho un’ottima intesa anche con Valentino e Santiago Frasson, anche perché, prima di essere i quattro centrali difensivi del Sambiase, siamo innanzitutto quattro amici. Sono certo lo dimostreremo anche domani, su un campo difficile, contro un avversario in difficoltà, per cui mi aspetto una partita molto maschia, in cui saranno il carattere e i contrasti vinti a fare la differenza, mentre credo possa venire un po’ meno l’aspetto tecnico”.

Calcio d’inizio ore 15.

Di seguito i convocati del Sambiase per la sfida del “Valentino Mazzola” di San Cataldo. Per Morelli, qualche dubbio tra centrocampo e attacco con i ballottaggi Cozza – Piriz, Tiveron – Caporello e Umbaca – Cataldi.

Francesco Sacco