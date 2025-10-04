Serie D, la Vigor Lamezia fa visita al Paternò

Lamezia Terme – Nuova trasferta in Sicilia per la Vigor Lamezia, domani di scena a Paternò per la sesta giornata del Girone I di Serie D. Reduci dal pari a reti inviolate nel derby, i biancoverdi andranno ad affrontare una squadra ancora a caccia dei primi tre punti, costretta, fin qui, a disputare le proprie gare casalinghe su campo neutro a causa della presunta inagibilità dello stadio “Falcone-Borsellino”. La situazione, dopo l’acceso scambio di accuse, nelle scorse ore, tra la proprietà e l’attuale amministrazione comunale, sembra essersi definitivamente sbloccata proprio a ridosso del match di domenica, che si disputerà regolarmente in casa della squadra rossazzurra. Nonostante il fattore campo, comunque, per i biancoverdi resta una gara sulla carta abbordabile: l’occasione giusta per provare a invertire il trend negativo in trasferta, dove i lametini hanno rimediato due sconfitte su due.

Urge, dunque, trovare punti anche fuori casa, come confermato da mister Antonio Foglia Manzillo in conferenza stampa: “Abbiamo necessità di fare punti fuori casa – ammette l’allenatore della Vigor Lamezia – perché fin qui, in trasferta, abbiamo perso due partite su due. Va detto, comunque, che domani affronteremo una squadra da non sottovalutare, organizzata, compatta, che concede poco, come dimostrato dai loro tre 0-0. Fin qui, credo abbiano sbagliato soltanto la gara con il Savoia, persa 4-1, ma a sette minuti dal novantesimo il risultato era ancora in bilico, quindi, alla fine, se la sono giocata anche a Torre Annunziata, contro una delle squadre più forti del campionato. Nonostante i loro punti in classifica siano pochi, penso che la partita di domani possa presentare le stesse difficoltà di un match sulla carta più impegnativo come il derby con il Sambiase”. A proposito di match impegnativi, dopo Paternò, la Vigor Lamezia dovrà affrontare un trittico di partite abbastanza proibitivo (Reggina, Nissa e Gelbison), ragion per cui sarà fondamentale tornare a Lamezia con i tre punti: “Nel calcio, non c’è logica e non c’è niente di scontato. Dopo Paternò, avremo gare sulla carta più complicate, ma intanto so che domani ci aspetta una partita difficilissima, mentre in quelle con Reggina, Nissa e Gelbison, per come la vedo io, partiamo tutt’altro che sconfitti. Pensiamo di settimana in settimana, anche perché il Paternò, per la prima volta, giocherà nel suo stadio, a porte aperte, tra l’altro, quindi ci sarà una difficoltà in più”. Proprio in vista di un mese di ottobre infuocato, buone notizie, infine, potrebbero arrivare da un’infermeria che inizia finalmente a svuotarsi: “Dopo Sambiase, ai quattro infortunati ormai storici si erano aggiunti altri quattro giocatori usciti dal “D’Ippolito” molto acciaccati, ma, fortunatamente, li abbiamo recuperati e stanno benissimo. In realtà, sono molto fiducioso anche sul recupero degli altri, che dovrebbero riaggregarsi al gruppo a inizio settimana, a eccezione di Marigosu. Non vorrei sbilanciarmi, ma l’obiettivo – conclude Foglia Manzillo - è quello di averli a disposizione con la Reggina”.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “Falcone-Borsellino” di Paternò.

Portieri

Iannì Serafino

Stella Antonio

Verdosci Simone

Difensori

Amendola Marco

Colella Silvio

Del Pin Alessandro

Montebugnoli Matteo

Sardo Christian

Sanzone Mattia

Centrocampisti

Coppola Mario

Curcio Vincenzo

D'Anna Francesco Pio

Di Pardo Matteo

La Vecchia Giuseppe

Guerrisi Angelo

Marcellino Placido

Rossi Federico

Simonetta Pietro

Staiano Giuseppe

Attaccanti

Mascari Agostino

Tandara Madalin Virgin

Spanò Nico

Arbitrerà l’incontro il sig. Antonio Diella di Vasto, coadiuvato dagli assistenti Francesco Foglietta di Foligno e Giovanni Fiordi di Gubbio. Calcio d’inizio alle 15.