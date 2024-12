T&T Royal Lamezia under 19: vittoria di carattere sul campo del Molfetta

Lamezia Terme - Le giovani biancoverdi della Royal Lamezia hanno conquistato una preziosa vittoria in Puglia, imponendosi con un punteggio di 2-1. Protagonista indiscussa della giornata è stata Angelica De Marco, che ha siglato una doppietta nel primo tempo, permettendo alla sua squadra di prendere un vantaggio significativo. Il match ha visto una Royal Lamezia molto propositiva, capace di creare numerose occasioni da rete. In particolare, le ragazze hanno sfiorato il gol in almeno cinque limpide occasioni, colpendo anche un palo e due traverse che avrebbero potuto ampliare ulteriormente il punteggio. La prestazione della squadra è stata caratterizzata da un gioco incisivo e da una buona gestione del possesso palla, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

Nel finale di partita il Molfetta ha tentato una reazione, accorciando le distanze a pochi minuti dal termine. Questa fase ha portato un po' di sofferenza alle ragazze della Royal, che hanno dovuto difendere con determinazione il vantaggio conquistato. Nonostante la pressione degli avversari, la squadra ha saputo mantenere la calma e ha risposto con incisività, riuscendo a portare a casa il risultato. Questa vittoria rappresenta "un importante passo avanti per la T&T Royal Lamezia, che continua a dimostrare il proprio valore nel campionato under 19. La squadra, grazie a prestazioni come quella di oggi, sta costruendo un percorso di crescita e affermazione. Ora l'attenzione è già rivolta al prossimo incontro, con la consapevolezza che il lavoro di squadra e la determinazione possono portare a ulteriori successi".