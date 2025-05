Tiro sportivo Calabria, nel poligono di tiro al via il Campionato regionale

Lamezia Terme - Dopo le performance pasquali sulla distanza dei 50 metri, la stagione 2025 per i tiratori a lunga distanza è entrata nel vivo. Nel Poligono del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria, che rappresenta un'eccellenza nel panorama nazionale, immerso in un contesto naturale straordinario tale da offrire un'esperienza unica, ha preso il via il Campionato Regionale di tiro a lunga distanza organizzato dal Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria (C.A.T.S. Calabria SD a RL) in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva OPES, il Comitato Regionale Calabria, e con il Patrocinio di Sport e Salute aperto anche ai tiratori provenienti da altre regioni d’Italia.

Il Campionato, che si svolgerà su cinque tappe e si concluderà ad ottobre, ha avuto inizio domenica 4 maggio con una prova sulla distanza media (il campionato è articolato su due gare ai 300 metri, due ai 675 metri e l’ultimo ai 1000 metri). La gara, a cui hanno partecipato un buon numero di partecipanti, che ha avuto inizio alle ore 10 del mattino, si è protratta per due ore e mezzo in cui tiratori hanno dato il meglio di loro stessi con la massima concentrazione e determinazione per centrare il bersaglio elettronico posto a 675 metri di distanza.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Vincenzo Belcastro di Lamezia Terme, l’argento è andato a Giuseppe Di Salvo di Tropea mentre il bronzo a Francesco Carrara di Bagnara Calabra. Per domenica 15 giugno è previsto, sempre presso il Poligono del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria il secondo appuntamento e prima prova sulla distanza dei 300 metri.