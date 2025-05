Torneo delle Regioni di calcio a 5: Under 15 Calabria eliminata in semifinale ai rigori

Lamezia Terme - Esperienza decisamente più positiva rispetto a quella fatta, nelle scorse settimane, dalla spedizione di calcio a undici, per la Giovane Calabria che ha preso parte alla 61esima edizione del Torneo delle Regioni di calcio a cinque, organizzata, nell’occasione, dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna. Il risultato migliore lo ha ottenuto l’Under 15 (nella foto), arrivata ad un passo dalla finale di categoria. Tutte e quattro le rappresentative nostrane sono comunque approdate almeno ai quarti di finale. Sei i tesserati di squadre lametine che hanno preso parte al TdR 2025 di calcio a 5. Nell’Under 17 presenti due elementi dell’Icierre Lamezia C5, Antonio Mastroianni e Carmine Cardamone, ed altrettanti dell’Ecosistem Lamezia Soccer, ovvero Antonio Cario e Simone Battimelli. Tutti e quattro classe 2008. I restanti due lametini, entrambi in forza all’Icierre Lamezia C5, hanno fatto parte dell’Under 19: il classe 2006 Diego Muraca ed il 2007 Lorenzo Calindro. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come sono andate le cose in Emilia Romagna per ciascuna delle quattro rappresentative calabre.

L’Under 15 ha esordito battendo 5-2 la Campania. Ancor più rotonda (6-0) l’affermazione nella successiva sfida con il Molise. Avendo chiuso in testa, a pari punti con la Sicila, il girone, la squadra di mister Sebastiano Carrozza è quindi approdata ai quarti dove si è sbarazzata con un larghissimo 9-0 dei parigrado pugliesi. Nella semifinale, giocata ieri a Cesena contro il Piemonte Valle D’Aosta, alla minore delle tre rappresentative maschili sono risultati ancora una volta fatali i rigori. Lo scorso anno fu infatti eliminata ai quarti di finale dal Veneto, mentre nel 2019, sempre dai sei metri, perse addirittura la finale contro l’Emilia Romagna. Ma torniamo alla semifinale giocata a Cesena. Il primo tempo termina a reti inviolate. Al 3’ della ripresa la Calabria segna con un tiro di Honorio dalla distanza che, complice una deviazione, mette fuori causa il portiere sabaudo. La reazione, e pari, del Piemonte VDA è tuttavia immediata ed è firmata da Vescio. I calabresi non ci stanno e vanno vicinissimi al nuovo vantaggio in almeno tre occasioni, ma il risultato non cambia più. Si va dunque ai rigori: De Lorenzo para il primo rigore, Sapone, Lazzarino ed Honorio con freddezza realizzano i propri tiri. Sembra fatta, invece i nordici non sbagliano più mentre i nostri Turiano e Jefferson si fanno ipnotizzare dall’estremo avversario Nicola. Il Piemonte VDA vola quindi in finale, dove poi stamane ha battuto 4-1 le Marche. Per l’Under 15 calabra tanto orgoglio, ma anche tanto rammarico.

L’Under 17 esordisce perdendo di misura (5-4) con la Campania. A segno i lametini Mastroianni, Cardamone e Battimelli. Nella terza ed ultima gara del girone (la seconda giornata di tutte le categorie, esclusi i gironi formati da sole tre squadre, è stata annullata in segno di lutto essendo coincisa con il giorno dei funerali di Papa Francesco), il quintetto del selezionatore Leo Tuoto liquida con un tennistico 6-1 quello molisano. Cinque delle sei reti calabresi portano la firma del neo arrivato Macrì, che prende il posto di Prantera infortunatosi nella prima giornata. Grazie ai concomitanti risultati favorevoli arrivati dagli altri campi, l’intermedia delle tre compagini maschili si qualifica ai quarti di finale, dove è tuttavia battuta 5-2 dal Veneto. Vana la doppietta del solito Macrì.

L’Under 19, campione d’Italia in carica, parte con il piede giusto superando per 5-2 la Campania. La sblocca Verardi su assist dell’icierrino Calindro. Gli avversari pareggiano momentaneamente, poi, grazie ad una doppietta dell’altro lametino Muraca, si va al riposo sul 3-1. Nella ripresa per la Calabria ancora a segno con Verardi e Gallo. Nella terza giornata, la squadra del selezionatore Giovanni Quattrone incrocia il Molise. Prima frazione finita 1-1. Nel secondo tempo non c’è storia e finisce 5-1 con l’ultimo gol griffato Calindro. Calabria che passa ai quarti, come una delle migliori seconde, dietro la Sicilia, prima nel girone. Nella prima fase ad eliminazione diretta i ragazzi di Quattrone incappano in una giornata negativa, nonostante l’immediato vantaggio ad opera di Gallo. Il Lazio non si scompone e dapprima pareggia con Tora, quindi la ribalta completamente con il suo di Gallo. In chiusura di frazione arriva anche il 3-1. Nella ripresa parte bene la Calabria nonostante debba fare a meno dell’infortunatosi Terrazzino. Al 6’ Chiappetta accorcia le distanze, poi solo il palo dice di no a Gallo in quello che, altrimenti, sarebbe stato il colpo del 3-3. Come sempre accade, gol mancato gol subito: il Lazio, ancora con Gallo, riporta a due le reti di distanza. Al 17’ Calindro colpisce la sfera con la mano sulla linea di porta e l’arbitro concede il rigore alla rappresentativa del centro Italia, trasformato da Ferruzzi. A 2’ dal termine capitan Gallo accorcia di nuovo per quello che, però, sarà il definitivo 5-3. Dopo due finali consecutive, l’ultima delle quali vinta in quel di Reggio Calabria, la Calabria Under 19 si ferma solo ai quarti.

Identico epilogo per la Rappresentativa Femminile. La squadra allenata da Francesco Mardente batte 6-2 la Campania all’esordio. Fa ancora meglio nella seconda ed ultima gara del girone, allorquando rifila un eloquente 7-0 al Molise. Primo posto solitario nel raggruppamento e qualificazione ai quarti dove, anche in questo caso, l’avversario è il Lazio. Ottimo primo tempo delle calabresi che vanno al riposo avanti 3-1 grazie alle reti di Dominici, Dragan e Macrì. Nella ripresa poi succede quello che non ti aspetti. Si scatena la bomber laziale Ilaria Carattoli, autrice di una tripletta, e finisce 5-3. Calabria eliminata nonostante i dieci gol in tre gare messe a referto da Ludovica Dominici.

