Tripletta internazionale al Mi Tierra World Competition per ballerini calabresi SF Dance Studio

Lamezia Terme - La SF Dance Studio torna trionfante da uno degli eventi internazionali più importanti nel panorama della danza: il Mi Tierra World Competition. Al grandino più alto del podio è stata la fondatrice della scuola Fabiola Spena insieme al ballerino Francesco Pasqua (della scuola Dancing club di Cosenza), conquistando il 1° posto nella categoria salsa show amatori e portando in alto il nome della Calabria e dell’Italia nel mondo.

Non da meno, i maestri Antonio Spena e Michaela Filice si sono distinti nella categoria Salsa Show Amatori, raggiungendo il 2° posto e ricevendo la medaglia d’argento per una performance di altissimo livello tecnico e artistico.

Un’emozione ancora più grande arriva dalla giovane promessa della scuola: Gaia Rubino, di soli 11 anni, che nella categoria Salsa Show Under 11 ha conquistato il 3° posto, portando a casa una medaglia di bronzo e dimostrando che la passione e l’impegno non hanno età.

In questa competizione la maestra Fabiola Spena, fanno sapere "porta per la prima volta con orgoglio sul palco il suo nuovo progetto le SF lady Project formato da Gaia Rubino, Anna Mirabó ed Emma Podda che hanno dimostrato eleganza tecnica e artisticità. I complimenti vanno anche a tutte le allieve della scuola che hanno calcato questo palco importantissimo mettendosi nuovamente alla prova". La tripletta firmata SF Dance Studio al Mi Tierra è "la dimostrazione concreta del lavoro quotidiano, della dedizione e della qualità dell’insegnamento che la scuola trasmette a ogni allievo. Complimenti a tutto il team per questo risultato straordinario".