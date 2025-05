Vigor Lamezia Under 19 Campione Regionale, in finale battuto 3-1 il PraiaTortora

Catanzaro – Annata da ricordare per la Vigor Lamezia che, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza con due giornate di anticipo, oggi pomeriggio ha anche conquistato il titolo regionale Under 19 battendo, al termine di 120’ di battaglia agonistica, i parigrado, nonché campioni in carica, della Digiesse PraiaTortora di mister Cersosimo (per lui una breve parentesi, da calciatore, nella Vigor 2000-01, in serie D). Una finale, quella giocatasi sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, tutt’altro che facile, però, per i ragazzi allenati da Davide Visciglia. Andati sotto in chiusura di prima frazione, sono infatti riusciti ad acciuffare il pari soltanto al 93’, grazie ad un grandissimo gesto tecnico del proprio centravanti Aldo Costanzo.

Necessari, quindi, i tempi supplementari che hanno continuato a vedere i biancoverdi fare la partita, agevolati anche dalla superiorità numerica di cui hanno goduto sin dal 10’ del secondo tempo a seguito del rosso rimediato, per doppia ammonizione, da quel Sacko autore dell’iniziale vantaggio dei cosentini. Al 7’ del secondo extratime, il colpo di testa vincente di Silvagni completa la rimonta lametina, prima del definitivo 3-1, in contropiede, di Tropea.

Titolo regionale Under 19 che finisce per la seconda volta nella bacheca della Vigor, essendo già stato conquistato nella lontana stagione 1995-96 dalla squadra allora allenata da Gianni Scardamaglia. In quel caso si era vinto 2-0, nella finale giocata a Cittanova contro il ReggioGallina, grazie ad una doppietta di Mimmo Nosdeo. Ferrari e compagni proveranno ora a farsi strada nella fase nazionale di categoria, finora mai vinta da una compagine calabrese.

AZIONI SALIENTI

17’pt slalom di Chirico il quale s’incunea in area e calcia, trovando la deviazione in angolo di un difensore

22’pt PraiaTortora pericoloso sugli sviluppi di una punizione messa lunga in area, con Gonzales che non riesce a deviare nello specchio

27’pt punizione alta di Lentini

33’pt uscita a vuoto di Banfi, ma nessuno dei biancoverdi è pronto ad approfittarne e la difesa praiese può così spazzare

37’pt sugli sviluppi di un calcio di punizione, Egyir, di testa, non inquadra lo specchio dal limite dell’area piccola

39’pt Sacko la sblocca, stoppando e girando in rete dopo una corta respinta della retroguardia vigorina

46’pt punizione arcuata dalla lunga distanza di Lentini che sbatte sul palo interno più lontano, con Diano sorpreso, ma non entra

1’st conclusione a lato di Egyir

5’st Egyir vince un rimpallo in piena area ma spara incredibilmente fuori

19’st punizione tesa che attraversa l’intero specchio senza che Egyir ci arrivi all’altezza del secondo palo

21’st Cerra, spalle alla porta, controlla al limite, si gira e calcia senza trovare la porta

44’st mischia furibonda in area cosentina: continuo batti e ribatti ma la palla non entra

47’st incursione di Egyir che penetra in area dalla destra, aggira Gonzales e porge a Silvagni, la cui botta è disinnescata in tuffo da Banfi

48’st respinta corta di Gonzales, Costanzo si avvita e dal limite, di prima intenzione, trova l’angolino più lontano con un chirurgico radente. Esplode il pubblico di fede biancoverde

4’pts Banfi si distende per deviare un colpo di testa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina

10’pts cross a spiovere dalla sinistra sul quale Costanzo, di testa, sfiora soltanto, con la sfera che esce a fil di palo

3’sts punizione a giro di Grosso A. che sfiora il sette

6’sts azione insistita della Digiesse, con girata di Lentini, dalla lunetta, bloccata centralmente da Diano

7’sts fallo di mani di Grosso A sulla trequarti destra d’attacco biancoverde. Punizione di Ferrari e colpo di testa vincente, all’altezza del secondo palo, di Silvagni

12’sts punizione di Lentini, dai venticinque metri, a lato di un metro abbondante

13’sts Tropea in contropiede chiude i giochi infilando Banfi in uscita per il definitivo 3-1 dei lametini

DIGIESSE PRAIATORTORA – VIGOR LAMEZIA 1-3

DIGIESSE PRAIA TORTORA: Banfi, Grosso F., Sacko, Massara, Iorio (11’sts Tarallo), Gonzales, Diaby (41’st Avilan), Ilies (18‘st Alcaide), Lentini, Grosso A., Signorelli. In panchina: Furingo, Quinteros, Cordoba, Greco, Oliva, Aprile. Allenatore: Silvano Cersosimo

VIGOR LAMEZIA: Diano, Sicoli, Cerra (38‘st Sesto), Puccio, Nicolazzo M., Ferrari (9’sts Gigliotti D.), Egyir, Silvagni, Costanzo, Raimondi (31‘st Tropea), Chirico (1’st Nicolazzo A.). In panchina: Gigliotti A., Persico, Trovato, Piraino, Cullice. Allenatore: Davide Visciglia

ARBITRO: Antonio Fiore di Reggio Calabria (Ciacco di Cosenza e Macrì di Catanzaro)

MARCATORI: 39’pt Sacko (PT); 48’st Costanzo (VL); 7’sts Silvagni (VL), 13’sts Tropea (VL)

NOTE: al 10‘st espulso Sacko (PT) per doppia ammonizione. Ammoniti Gonzales (PT), Grosso A. (PT), Nicolazzo M. (VL), Alcaide (PT), Puccio (VL), Silvagni (VL). Recupero: 2’pt, 5‘st; 0‘pts e 1‘sts

Ferdinando Gaetano