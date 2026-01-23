Conte (Forza Italia Giovani): "Coraggio e progettualità per lo sviluppo del territorio lametino"

Lamezia Terme - "Il territorio lametino sta attraversando una fase nuova, ricca di opportunità che meritano di essere colte con coraggio. Come Forza Italia Giovani abbiamo il dovere di contribuire a una strategia chiara, capace di valorizzare ciò che funziona e di rafforzare ciò che può crescere ancora. Il mio impegno parte da quattro azioni precise: coordinare, ascoltare, proporre e costruire. E la motivazione dei giovani di Forza Italia è sempre più indirizzata verso i valori di una politica fatta di confronti e concretezza, lontana dalle polemiche sterili e vicina ai bisogni reali delle comunità" è quanto si legge in una nota di Antonio Conte vice segretario provinciale Fi giovani.

"La nostra area - precisa- non è un insieme di realtà scollegate, ma un sistema che può svilupparsi solo attraverso una visione comune. Per questo, nei primi giorni dalla mia nomina a Vice Coordinatore Provinciale, ho avviato un percorso di confronto con amministratori, associazioni, imprese e giovani, raccogliendo esigenze e proposte che meritano risposte. Turismo, terme, agricoltura, infrastrutture e servizi sono temi che coinvolgono l’intera provincia e che richiedono un approccio integrato".

"Le risorse ci sono, così come le condizioni per fare un salto di qualità. Ora serve un lavoro politico capace di trasformare queste potenzialità in sviluppo, occupazione e benessere diffuso. Forza Italia Giovani vuole essere parte attiva di questo processo, sostenendo politiche che rafforzino il tessuto produttivo, migliorino i collegamenti, valorizzino le eccellenze e rendano il territorio attrattivo durante tutto l’anno, con progettualità e metodo, non con slogan o complessissimi teoremi. La nostra realtà ha un potenziale che può diventare un modello per l’intera Calabria. Per riuscirci è indispensabile una classe dirigente capace di unire, programmare e costruire, una classe dirigente che, senza ombra di dubbio, il nostro partito, fortunatamente, possiede".