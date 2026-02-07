Edilizia scolastica, "Comune Lamezia fuori dai fondi per adeguamento antincendio": Pd e capogruppo Muraca presentano interrogazione

Lamezia Terme - Il Pd e il Capogruppo Fabrizio Muraca, presentano un'interrogazione con risposta scritta e orale in Consiglio Comunale ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio sulla "Mancata partecipazione del Comune di Lamezia Terme ai fondi per l’adeguamento antincendio dell’edilizia scolastica (Decreto Ministeriale n. 229/2025)".

Nell'interrogazione, si rende noto come, il 5 febbraio scorso, "dall’analisi degli atti pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi al Decreto n. 229/2025, è emerso l’elenco degli enti locali beneficiari di finanziamenti destinati alla messa in sicurezza urgente e all’adeguamento antincendio dei plessi scolastici. Tali fondi rappresentano una risorsa vitale per la sicurezza degli edifici pubblici, permettendo finanziamenti fino a 200.000 euro per singolo plesso per interventi non più differibili. Dalla lettura dell'Allegato 1 del suddetto Decreto, si evince con sconcerto che il Comune di Lamezia Terme non risulta presente tra i candidati, non avendo presentato alcuna istanza di finanziamento".

Inoltre, ciò in considerazione che, prosegue il testo dell'interrogazione: "mentre numerosi Comuni limitrofi e della Regione Calabria si sono attivati con successo per intercettare tali risorse, la città di Lamezia Terme brilla per la sua totale assenza, perdendo l'ennesima opportunità di ammodernamento infrastrutturale. Il patrimonio edilizio scolastico lametino versa in condizioni critiche, come dimostrato dalle frequenti ordinanze di chiusura temporanea dovute a infiltrazioni meteoriche o criticità strutturali, che minano la continuità didattica e la serenità delle famiglie. La sicurezza antincendio non è un optional amministrativo, ma un obbligo di legge e un dovere morale verso gli studenti, il personale docente e i dipendenti scolastici che operano quotidianamente in strutture spesso in deroga alle normative vigenti".

Infine si evidenzia nel documento "La preoccupante carenza di programmazione e di visione strategica che emerge da questa vicenda, la quale parrebbe denotare un’assenza di guida politica nei confronti degli uffici tecnici o, peggio, un disinteresse verso le reali priorità della comunità".

Pertanto, il Capogruppo del Partito Democratico interroga il sidnaco e la giunta per sapere:

"Quali siano le ragioni tecnico-politiche che hanno portato il Comune di Lamezia Terme a non presentare alcuna candidatura per i fondi previsti dal Decreto n. 229/2025.

Se tale omissione sia da imputare a una carenza di progettazione interna, a un errore procedurale degli uffici o a una scelta politica consapevole di non dare priorità all'adeguamento antincendio scolastico.

Quali provvedimenti urgenti l’Amministrazione intenda adottare per sopperire alla perdita di questi finanziamenti e come intenda garantire, con risorse proprie o alternative, la messa a norma degli edifici scolastici che necessitano di interventi immediati.

Se esista, ad oggi, un cronoprogramma certo per l’ottenimento dei certificati di agibilità e prevenzione incendi per tutti i plessi di competenza comunale".