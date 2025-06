Failla e Serratore (FI): “Al congresso nazionale di Roma abbiamo portato la voce giovanile di Lamezia”

Roma – "Si è svolto oggi il congresso nazionale di Forza Italia Giovani a Roma, occasione importante per tutto il movimento giovanile azzurro. Durante l’assise è stato eletto segretario nazionale Simone Leoni, chiamato a guidare le nuove generazioni del partito fondato da Silvio Berlusconi e oggi portato avanti con determinazione dal vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale Antonio Tajani. A rappresentare la Calabria, e in particolare la città di Lamezia Terme, erano presenti Filippo Failla e Francesco Serratore, giovani dirigenti lametini che, con entusiasmo e convinzione, hanno partecipato ai lavori congressuali, portando le istanze, le idee e il lavoro svolto sul territorio" è quanto si legge in una nota di Forza Italia Giovani Lamezia.

“Siamo orgogliosi – dichiarano Failla e Serratore – di aver portato a Roma la voce di una città viva, dove Forza Italia Giovani è presente, attiva e protagonista. Il nostro impegno si inserisce nella linea tracciata dal coordinatore cittadino Salvatore De Biase, dal coordinatore provinciale Polimeni, e dal coordinamento regionale guidato da Ionà e dall’on. Francesco Cannizzaro, con il supporto fondamentale dei nostri punti di riferimento lametini Antonio Conte ed Edoardo Chirillo.”

"La delegazione calabrese, - spiegano - guidata da Milia e Mazzuca, ha mostrato compattezza e dinamismo, anche grazie al contributo fondamentale della provincia di Catanzaro, coordinata da Canino, che insieme a Conte e Chirillo rappresenta un esempio virtuoso di militanza giovanile e radicamento territoriale. A testimonianza del lavoro svolto a Lamezia Terme, è arrivato anche l’intervento del dirigente Filippo Failla, che ha sottolineato il grande impegno del direttivo locale alle ultime elezioni comunali: “Abbiamo constatato sul campo le qualità del neo segretario Simone Leoni, un giovane - come noi - preparato, capace e profondamente radicato nei valori del movimento, una figura di equilibrio e visione, in grado sicuramente di unire e rilanciare con forza l’azione dei giovani azzurri su tutto il territorio nazionale.” “Con passione e determinazione – ha affermato – ci siamo messi in gioco, dimostrando che i giovani possono essere protagonisti reali della vita politica e sociale della nostra città”.

“Forza Italia Giovani – concludono Failla e Serratore – è oggi un movimento forte e radicato, a livello nazionale, regionale, provinciale e locale. Portiamo avanti una visione chiara e coerente, fondata su liberismo, anticomunismo, conservatorismo liberale, cristianesimo democratico, europeismo e atlantismo: valori che ci sono stati trasmessi da Silvio Berlusconi e che oggi continuiamo a difendere e promuovere con l’esempio e la guida di Antonio Tajani.” "Un congresso, quello di Roma, che ha segnato un nuovo slancio per Forza Italia Giovani, con i lametini pronti a continuare il loro percorso con rinnovato entusiasmo e spirito di servizio".