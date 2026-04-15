Forza Italia Lamezia: "Prosegue pieno sostegno all’amministrazione Murone e ai dirigenti comunali"

Lamezia Terme - "Procede senza sosta il lavoro dell’Amministrazione Murone, impegnata nella riorganizzazione e nel rilancio della macchina comunale. Forza Italia Lamezia interviene con una nota ufficiale per esprimere profondo apprezzamento per l’operato della Giunta guidata dal Sindaco Mario Murone, evidenziando la solidità del percorso amministrativo intrapreso". Così in una nota il Responsabile Dipartimento Rapporti Istituzionali di Forza Italia Lamezia, ​Pasquale Natrella che, aggiunge: "​L’efficacia dell’azione di governo si sta muovendo su un doppio binario strategico, l’impegno costante nel portare a compimento i progetti avviati dalle precedenti gestioni, garantendo che nessuna risorsa vada perduta e l’avvio di ambiziosi progetti che delineano il futuro della città, segno di una visione politica lucida e orientata allo sviluppo. ​L’Amministrazione Murone sta dimostrando una tenuta solidissima della sua maggioranza; saper coniugare la continuità amministrativa con una forte spinta innovativa è la chiave per dare risposte concrete ai cittadini di Lamezia Terme".

"​Un ringraziamento doveroso va rivolto all’intera macchina amministrativa e a tutti i dipendenti - prosegue - con un plauso particolare al corpo dirigenziale dell’Ente. Non possiamo ignorare l’enorme sforzo dei dirigenti comunali che, nonostante le criticità legate alla carenza di personale, permettono alle linee di indirizzo della Giunta di trasformarsi quotidianamente in azioni tangibili grazie alla loro professionalità e dedizione. Il loro lavoro rappresenta il motore silenzioso, ma fondamentale, della nostra città. ​Accogliamo, infine, con estrema fiducia le recenti rassicurazioni del Sindaco riguardo all'assetto del governo cittadino e al potenziamento della struttura dirigenziale. Siamo certi che, subito dopo l’approvazione del bilancio, il Sindaco Murone procederà tempestivamente alla nomina dei due assessori mancanti. La successiva redistribuzione delle deleghe permetterà di schierare una squadra di governo ancora più equilibrata, garantendo la piena efficacia operativa necessaria per affrontare le sfide dei prossimi mesi".