Lamezia, D'Amico: "Anton Giulio Grande orgoglio lametino alla Milano Fashion Week"

Lamezia Terme - "A nome della città di Lamezia Terme, esprimo il mio plauso e la mia profonda ammirazione per Anton Giulio Grande, grande lametino che, con la sua professionalità e il suo estro creativo, porta in alto l’orgoglio della nostra comunità in tutto il mondo. Da grande amante e interprete della femminilità, anche in questa occasione ha saputo celebrare con sensibilità e forza il valore e la bellezza delle donne" è quanto afferma in una nota l’Assessore D’Amico.

"Alla Milano Fashion Week, una delle passerelle più prestigiose al mondo, Anton Giulio Grande – stilista di fama internazionale e Presidente della Calabria Film Commission – ha presentato la collezione Spring/Summer 2026 “Frida”, ispirata all’artista messicana Frida Kahlo. Una donna che ha trasformato le fragilità in forza, diventando icona di libertà e anticonformismo: a lei Grande dedica questa collezione, trasformando la moda in un linguaggio culturale e universale".

"Il pubblico ha apprezzato l’originalità e l’eleganza delle creazioni, frutto di una sapiente ricerca di materiali, colori e dettagli artigianali che rappresentano la cifra distintiva dello stilista lametino. Una moda che non è solo estetica, ma racconto d’autore e celebrazione dell’anima femminile. Il percorso internazionale di Anton Giulio Grande non si ferma qui: dopo Milano, porterà la sua creatività a Parigi, capitale mondiale dell’haute couture, continuando a rappresentare con orgoglio Lamezia Terme e la Calabria su palcoscenici di prestigio".

"Il successo di Anton Giulio Grande – conclude l’Assessore D’Amico – è il successo di un’intera comunità, che attraverso il suo talento ritrova la forza e la bellezza delle proprie radici. La città di Lamezia Terme lo sostiene ed è orgogliosa di vederlo protagonista tra i grandi nomi della moda internazionale".