Lamezia, De Biase (FI): “Il governo Murone darà un futuro ragionato alla città”

Lamezia Terme - "Finite le procedure finalizzate alla partenza del nuovo governo della città, la politica del governo Murone deve ed è pronta avviare le pagine del nuovo programma, per dare un nuovo impulso a quelle che sono le aspettative dei cittadini". Così, in una nota, il Il coordinatore FI Lamezia, Salvatore De Biase che, precisa: "I punti chiave sono finalizzati ad una politica rinnovata, a partire dall’ innovazione tecnologica; ciò, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione per migliorare la vita dei cittadini e supportare le imprese e quanti portano economia, sviluppo ed occupazione".

Per De Biase "ciò richiama un progresso sostenibile, quindi incentivare politiche che promuovano la sostenibilità ambientale e sociale. Mettere in pratica la democrazia e la partecipazione dei cittadini, garantire la democrazia attraverso una gestione trasparente e inclusiva. La sostanza di ciò richiama la formazione e le competenze. Pertanto investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze per preparare i cittadini alle sfide future nella consapevolezza che il governo della città porta in dote un Comune in ordine sotto il profilo finanziario e gestionale; uscito dal pre-dissesto e con un piano di riequilibrio approvato, il che vuol dire meno somme vincolate e più capacità di spesa. Questo permetterà, per esempio, di procedere più rapidamente a nuove assunzioni senza passare dal parere della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), comunque vada in un confronto propositivo con il mondo sindacale".

Infine, sottolinea: "tra gli impegni primari, vi è il completamento della pianta organica con l’espletamento dei concorsi pubblici, questo consentirà di portare a regime la macchina comunale con una ricaduta positiva per i servizi al cittadino e meno sacrifici da parte degli organismi dirigenziali che finora hanno offerto ogni utile sopravvivenza, ad un ente che ha vissuto difficoltà enormi. In breve, dalla realtà, incamminarsi verso il futuro; progetti urbani da avviare e completare, che devono portare il territorio verso il benestare. Il governo Murone si accinge a dare un futuro ragionato a questa città, ed essere ricordato come chi ha governato con responsabilità rispettando gli impegni assunti".