Lamezia, Forza Italia Giovani: "Cresce radicamento del Movimento sul territorio"

Lamezia Terme - "All’indomani del brillante risultato conseguito alle elezioni comunali, che ha visto Forza Italia protagonista assoluta nella vittoria del sindaco Mario Murone, si registra un vero e proprio boom di adesioni al movimento giovanile del partito a Lamezia Terme" è quanto si legge in una nota.

"Forza Italia Giovani, nato meno di un anno fa, cresce esponenzialmente, affermandosi come forza viva, credibile e protagonista nella realtà cittadina: un successo che non arriva per caso, ma che è il frutto del lavoro costante e appassionato del coordinatore Antonio Conte e del vice coordinatore Edoardo Chirillo, in perfetta sintonia con il gruppo intero guidato dal coordinatore cittadino Salvatore De Biase e dal vice coordinatore regionale Emanuele Ionà. Forza Italia a Lamezia, anche grazie al prezioso supporto della lista Calabria Azzurra, ha confermato di avere consenso ampio, consolidando la propria presenza nel nuovo Consiglio comunale".

"Il movimento giovanile, determinante nella fase elettorale, si arricchisce oggi di due nuove adesioni significative: Antonio Caruso e Marco Milano. A queste si sommano le altre tre entrate precedenti alla campagna elettorale e i numerosi simpatizzanti che gravitano attorno al gruppo, pronti ad aderire a brevissimo con convinzione. Forza Italia Giovani a Lamezia è oggi una realtà dinamica, attiva e profondamente radicata sul territorio, capace di aggregare energie nuove con spirito di servizio, passione e autentico impegno politico. Non capita tutti i giorni, infatti, di vedere le nuove generazioni affacciarsi a queste realtà, ma è evidente pure che Forza Italia, straordinariamente guidata a livello locale sia da Salvatore De Biase e sia da Antonio Conte, attrae quotidianamente gente".