Lamezia, Piccioni: “Amministrazione riceva in Comune Asd Sambiase per giusto riconoscimento passaggio in serie D”

Lamezia Terme - "Sono trascorsi ormai 9 anni dalla sua prima elezione ma Mascaro evidentemente non ha ancora capito alcuni concetti basilari: il Sindaco deve unire e non dividere!!! Il Sindaco deve essere il Sindaco di tutti e non solo di qualcuno!!! Il Sindaco deve essere il Sindaco di tutta la città e non solo di una parte della città!!! Il Sindaco deve fare il Sindaco e non il tifoso!!! Quanto sta accadendo nella nostra città nel mondo sportivo cittadino è davvero assurdo ed incomprensibile. Sono trascorsi ormai quasi 2 mesi dalla promozione del Sambiase in serie D e dall’amministrazione comunale ancora il silenzio più assoluto" è quanto afferma in una nota Rosario Piccioni, consigliere comunale "Lamezia Bene Comune".

"Ciascuno di noi, da tifoso e da cittadino, può legittimamente avere la propria fede calcistica. Non è questo in discussione. Ma le istituzioni - precisa - sono un'altra cosa. Le istituzioni - continua- devono essere imparziali e trattare tutti allo stesso modo. A Lamezia ogniqualvolta nel mondo sportivo si siano raggiunti risultati importanti, l’amministrazione comunale con in testa il Sindaco, che è il primo cittadino e rappresenta tutti i lametini, ha sempre ricevuto ufficialmente in Comune la squadra o il singolo atleta per manifestare anche a livello istituzionale il riconoscimento di quanto conquistato sul campo ed esprimere la gratitudine di tutta la comunità per avere portato in alto il nome di Lamezia".

"Eppure Mascaro - aggiunge - dovrebbe saperlo bene perché nel 2014 da dirigente della Vigor Lamezia insieme a tutta la società e a tutti i giocatori fu ricevuto in comune, con tutti gli onori del caso, dal Sindaco Speranza e dal sottoscritto, all’epoca assessore allo sport. Per rimanere a tempi più recenti, Mascaro e l’amministrazione comunale nel 2022 hanno giustamente reso onore e merito alla Promosport per la storica conquista dell’Eccellenza e l’anno scorso hanno fatto altrettanto con la Royal Lamezia (per la storica promozione in seria A femminile), con l’Asd Ecosistem Lamezia Soccer (promossa in serie A2 di futsal maschile), con l’Icierre Lamezia (vincitrice del proprio girone e della Coppa Calabria nel calcio a 5 maschile), con la Promosport Lamezia Terme Women (vincitrice dell’ambito regionale della Coppa Italia femminile), con la Vigor Lamezia 1919 (promossa in Eccellenza di calcio a 11 maschile)".

"E così si potrebbero fare tanti altri casi degli anni precedenti. Proprio per questo quanto sta accadendo è davvero sconcertante e non ha niente di logico. Tra l’altro Mascaro, proprio per i suoi trascorsi da dirigente sportivo, sa bene che molti dei giocatori al termine dei campionati fanno ritorno nelle proprie città di residenza e proprio per questo la premiazione in comune, così come sempre accaduto, dovrebbe essere immediatamente successiva al termine delle gare ufficiali. Ma tant’è!!! Per questo motivo rivolgo un appello al Sindaco Mascaro e all’amministrazione comunale per porre rimedio e ricevere al più presto in Comune la ASD Sambiase Lamezia per dare il giusto e meritato riconoscimento istituzionale all’importante traguardo sportivo raggiunto".