Lamezia, Piccioni: "Ancora ritardi su scuola Sant'Eufemia, disagi per bambini e famiglie"

Lamezia Terme - "Per l’ennesima volta, i bambini e le famiglie che frequentano la scuola di S. Eufemia pagano sulla lora pelle i disagi provocati da un’amministrazione comunale che, come sempre avvenuto negli ultimi dieci anni, spicca per assenza di comunicazione e trasparenza e soprattutto per ritardi incredibili che mettono a rischio importanti finanziamenti per la città". Così Rosario Piccioni, consigliere comunale "Lamezia Bene Comune" che, prosegue: "Questa volta il tentativo di far passare tutto sotto silenzio, ammantandosi di una fantomatica capacità di intercettare mega finanziamenti di cui i cittadini non hanno ancora percepito il minimo beneficio, non è andato a buon fine per l’amministrazione Mascaro. Poco più di una settimana fa, la Regione Calabria, con decreto dirigenziale, ha prorogato la convenzione con il Comune di Lamezia Terme per il progetto adeguamento dell’istituto scolastico di Via delle Nazioni per altri 18 mesi, portando il nuovo termine di scadenza dei lavori al 31 dicembre del 2025".

"Stiamo parlando - dichiara Piccioni - dell’ennesimo ritardo di un intervento fondamentale per il bene di tutta la comunità scolastica di S. Eufemia, che era stato inserito addirittura tra gli interventi finanziabili del patto di sviluppo per la Regione Calabria del 2017 e che, tra l’appalto e l’inizio dei lavori, ha visto un ritardo di ben tre anni. Otto anni di ritardi, tre anni tra un appalto e l’inizio dei lavori: è questa una delle amministrazioni “migliori d’Italia”, a detta del principale esponente di Forza Italia in Calabria, che addirittura vorrebbe chiedere ai cittadini una terza possibilità tra qualche mese? Ma i veri danni di questo ennesimo ritardo sono due. Primo: i bambini e le famiglie della comunità scolastica di S. Eufemia dovranno continuare un inaccettabile esodo da S. Eufemia a Gizzeria, proseguire le attività scolastiche in strutture provvisorie con tutti i disagi che ciò continuerà a comportare per ancora tanti mesi e sicuramente fino alla fine di questo anno scolastico. Questa proroga dei lavori fa capire che questa odissea per alunni e famiglie durerà anche per il prossimo anno scolastico! A ciò si aggiungono, come ci viene segnalato da diverse famiglie, i disagi del plesso provvisorio di S. Eufemia con continue infiltrazioni di acqua. Insomma: ritardi su ritardi dell’amministrazione Mascaro, disagi su disagi per tutta la comunità scolastica di S. Eufemia. E poi c’è un secondo potenziale ed enorme danno che ovviamente l’amministrazione Mascaro cerca di nascondere: la Regione Calabria, pur concedendo la proroga, mette nero su bianco nel decreto dirigenziale N°. 16730 DEL 26/11/2024 il rischio di revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. É questa l’amministrazione che, a detta del sindaco, dovrebbe essere considerata un modello per finanziamenti e progettualità?".

Per il consigliere di opposizione "ciò che è intollerabile, per tutta la città e in questo caso soprattutto per la comunità scolastica di S. Eufemia, è l’assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell’amministrazione comunale, il tentativo maldestro di far passare tutto sotto silenzio. Per il sindaco Mascaro le scuole sono considerati “palcoscenici elettorali” per saluti e spettacoli, ignorando i danni e i disagi che stanno provocando con i loro ritardi e che vogliono tenere sotto silenzio. La comunità di S. Eufemia merita rispetto! Per i pochi mesi che restano di questa consiliatura, continueremo a vigilare e faremo di tutto, per quanto ci è possibile dall’opposizione, perché famiglie e bambini di S. Eufemia possano al più presto avere un luogo sicuro e definitivo per svolgere le attività scolastiche".