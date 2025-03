Lamezia, protocollo d’intesa per restauro chiostro ex convento di San Francesco

Lamezia Terme - Presso la Sala Giunta del Comune di Lamezia Terme, è stato siglato un importante protocollo d'intesa che dà il via ai lavori di restauro del chiostro dell'ex convento di San Francesco a Sambiase.

“Un passo fondamentale per la valorizzazione di uno dei luoghi storici più significativi del territorio lametino, che, grazie all'impegno delle istituzioni e delle realtà locali, vedrà finalmente rinascere uno dei patrimoni più preziosi della città – si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale - Alla cerimonia di sottoscrizione del protocollo erano presenti il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, e l'onorevole Domenico Furgiuele, quest'ultimo fortemente impegnato nella promozione del progetto. Il restauro dell'immobile, di proprietà comunale, è stato possibile grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sarà realizzato sotto la supervisione del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Calabria e Sicilia. Il convento è stato concesso in comodato d'uso alla comunità dei Frati Minimi di San Francesco di Paola, che da sempre si adoperano per la conservazione e la cura di questo prezioso bene storico e religioso. A firma del protocollo sono stati l'ingegnere Floriano Siniscalco, provveditore alle opere pubbliche, l'ingegnere Pasqualino Nicotera, dirigente del settore valorizzazione del patrimonio del Comune di Lamezia, e padre Giovanni Sposato, procuratore dei Frati Minimi di San Francesco di Paola. Il restauro del chiostro rappresenta non solo un atto di recupero e conservazione di un edificio di grande valore storico e culturale, ma anche un'opportunità di rinascita per la comunità locale, un segno di attenzione verso il nostro passato e un impegno per le future generazioni. In questo momento di grande significato, il protocollo sottoscritto oggi si erge come simbolo di una rinnovata speranza, che, radicata nel rispetto per la storia e nel senso di comunità, proietta la nostra città verso un futuro di rigogliosa bellezza e di prosperità culturale. Con il restauro del chiostro dell'ex convento di San Francesco, Lamezia Terme non solo restituisce alla sua gente un bene dal valore inestimabile, ma conferma il proprio impegno nella cura e valorizzazione delle proprie radici storiche, affinché esse possano continuare a raccontare la nostra identità a chiunque vorrà ascoltarle”.