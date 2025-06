Lamezia, Vittorio Paola eletto segretario cittadino del Pd

Lamezia Terme – “Si è concluso con successo il Congresso Provinciale e Cittadino a Lamezia Terme. Con una partecipazione ampia e un confronto costruttivo, si è concluso il Congresso Provinciale e Cittadino svoltosi a Lamezia Terme, segnando un momento importante di democrazia e rinnovamento” è quanto si legge in un post del Pd Lamezia sui propri canali social

“Per il Congresso Cittadino è stato eletto Vittorio Paola come nuovo Segretario Cittadino, con una percentuale di voto pari 96,3%. Per il Congresso Provinciale, l’assemblea degli iscritti di Lamezia Terme, ha scelto Gregorio Gallello come nuovo Segretario Provinciale, con una percentuale del 96,4 %. A entrambi rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possano guidare con competenza, passione e visione il percorso politico nei rispettivi territori. Un sentito grazie a tutte le iscritte e gli iscritti che, con la loro presenza e il loro impegno, hanno dato valore a questo importante momento di partecipazione e responsabilità collettiva”.

Il neo eletto Segretario Cittadino del Pd commenta così il risultato: "Da lunedì si incomincia a lavorare per costruire il nuovo percorso del partito democratico cittadino con l'energia dei tanti che hanno sostenuto la tesi congressuale "Rinnovamento democratico" e la mia candidatura a segretario Cittadino, ma aperto al contributo di tutta la comunità democratica e principalmente a quella parte che ha deciso di non partecipare alla fase congressuale. C'è bisogno di rasserenare gli animi e abbassare i toni, Il mio percorso sarà quello di cercare soluzioni condivise pur nella diversità di vedute,gli spazi di partecipazione e rappesanza sono tuti aperti affinché ci sia pari dignità per tutti, il congresso non chiude niente, apre una nuova fase, chi si sente responsabile, ma sopratutto chi ha responsabilità aiuti questo percorso, l'unico valore aggiungo è l'unità Sono dispiaciuto per il fatto che l'avvocato Pandolfo abbia ritirato la canditura , bisogna avere sempre fiducia degli organi statuari del partito ai quali si ricorre quando si ritiene che ci siano irregolarità, non si abbandona il campo della competizione in via preventiva..poiché se le ragioni non vengono riconosciute vuol dire che ci si è sottratti alla competizione per altre motivi che stanno più nei numeri che nel mancato dibattito. Ringrazio i 186 iscritti al pd per il loro sostegno, la commissione di garanzia e il garante del congresso che hanno vigialito con assolta solerzia sul regolare svolgimento del congresso".

Nella giornata di ieri a seguito della situazione che si era generata all’interno del congresso Antonio Pandolfo aveva precisato che: “Mi viene da più parti riferito che esponenti della mozione avversaria al congresso, dopo il ritiro della mia candidatura starebbero facendo circolare la voce, falsa, che sarebbe stato tutto un “progetto orchestrato a tavolino” per ottenere non so quale risultato e che quindi sarei andato lì stamattina a fare una specie di recita. Rimango francamente sbalordito da una simile narrazione, e dato il profondo dispiacere che mi pervade dopo i fatti di oggi, ho preferito non approfondire su chi sarebbero gli autori di simili illazioni” è quanto afferma in una nota Antonio Pandolfo.

“Devo pertanto ribadire, e nella maniera più categorica, che una simile ricostruzione non corrisponde a verità ed è destituita di qualsiasi fondamento. Questa mattina data la situazione che si era venuta a creare, con l’impossibilità di svolgere il congresso in una maniera corretta e finanche di avviare il dibattito congressuale, ho ritenuto insieme ai compagni che hanno sostenuto la mia candidatura che non sussistessero le condizioni minime per proseguire. Sentirmi accusato del fatto che avrei preso parte ad una sorta di messa in scena aggiunge al dispiacere per i fatti di oggi e per le modalità cui si è arrivati a questo congresso (le richieste di rinvio inascoltate, la convocazione improvvisa i tempi per il dibattito ridotti al minino) un ulteriore carico di amarezza. Non intendo perciò replicare, ulteriormente, ad affermazioni su di un fantomatico piano preordinato, semplicemente, perché le stesse non corrispondono a verità. Sarà eventualmente compito degli organismi competenti valutare se tutto si è svolto in maniera regolare”.

Mentre per Francesco Grandinetti già presidente Partito Democratico Lamezia Terme “La situazione che si è venuta a creare nei vari congressi del Partito Democratico in Calabria è ormai insostenibile e dimostra in modo inequivocabile l’inadeguatezza dell’attuale segretario regionale, Nicola Irto. L’assenza di confronto, la gestione verticistica e autoreferenziale, l’indifferenza verso i territori e i circoli locali – considerati solo in chiave elettoralistica – hanno progressivamente allontanato il partito dalla sua base e dai cittadini. Irto ha autorizzato la convocazione dei congressi regionali, comunali e provinciali nel pieno della campagna elettorale, come avvenuto a Lamezia Terme e Rende, dove si è persino candidato da solo alla segreteria regionale, raccogliendo le firme per sé stesso. Ha imposto la celebrazione del congresso comunale di Lamezia Terme a pochi giorni dal ballottaggio, ignorando le richieste di rinvio e dimostrando così una totale disconnessione rispetto alle esigenze del territorio e della comunità democratica”.

“Eppure, nonostante tutto, il Partito Democratico è risultato il primo partito alle elezioni comunali, grazie all’impegno di questi anni di molti. Ma invece di valorizzare questo risultato e avviare un percorso condiviso, si è preferito calare dall’alto un congresso già definito a tavolino con spartizioni tra cariche provinciali e comunali, escludendo nuovamente tutte le anime del partito. Questa gestione, evidentemente finalizzata a garantire posizioni personali – e di pochi amici e amiche – in Regione o in Parlamento, ha di fatto spento ogni spazio di dialogo e partecipazione. Anche chi, come me, ha più volte tentato un confronto diretto – in qualità di presidente di uno dei circoli più grandi della Calabria commissariato da Irto stesso – si è trovato di fronte a un silenzio assordante. Un atteggiamento che suona come un “chi sei tu?”, rivolto a chi vive e lavora quotidianamente sul territorio”.

“Caro Irto, forse lo pensi anche oggi che mi rivolgo alla segretaria nazionale per chiedere formalmente il commissariamento della segreteria regionale. Ma è bene ricordarti che io faccio politica gratuitamente, senza incarichi garantiti da alcun partito, e che ho raccolto migliaia di consensi con l’impegno e la presenza sul territorio. In questi anni abbiamo tenuto in piedi il partito a Lamezia senza ricevere alcun sostegno economico, nonostante le centinaia di tessere regolarmente sottoscritte. La politica deve tornare in mano ai cittadini, non restare appannaggio di logiche di potere autoreferenziali. Il PD non può diventare il partito delle tessere gonfiate. Se fosse solo una questione di numeri, potremmo anche noi produrne a migliaia. Ma abbiamo scelto di non farlo, e soprattutto non abbiamo avuto segretari provinciali compiacenti – come il segretario Giampà – pronti a sfornare tessere cartacee per ribaltare maggioranze legittimamente costituite da iscritti online, come previsto dal regolamento. Di fronte a questo scenario, serve un atto forte e risolutivo. Chiediamo alla segretaria nazionale Elly Schlein di intervenire immediatamente, azzerando la segreteria regionale e avviando un commissariamento serio, che apra una nuova fase per il PD calabrese. Una fase davvero partecipata, fondata sul confronto, sulla trasparenza e sul protagonismo dei territori, dei giovani, dei militanti”.

“Chi ha a cuore il Partito Democratico ha il dovere di dire la verità: Nicola Irto non è più il garante di un partito aperto e democratico. Tessere fantasma, congressi pilotati, accordi sottobanco per garantirsi future candidature regionali e nazionali: questo è il quadro. Serve un azzeramento immediato e la riorganizzazione dei congressi, con regole chiare, che escludano la possibilità per chi guida una segreteria regionale di candidarsi alle elezioni contemporanee elezioni. È tempo di voltare pagina, per il bene del PD e della Calabria. Non ho lasciato il mio movimento civico per subire ingiustizie, per accettare ordini calati dall’alto o per assistere in silenzio all’occupazione contemporanea di ruoli istituzionali e partitici da parte delle stesse persone. Rivolgo un appello a tutti i militanti e simpatizzanti del Partito Democratico: abbiate coraggio. Non abbiate paura di chiedere giustizia, verità, partecipazione. Cambiare si può. Cambiare si deve”.