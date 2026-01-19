Appicca incendio di sterpaglie vicino la strada, deferito 53enne a Cutro

Cutro - I militari della Stazione dei Carabinieri di Cutro hanno deferito in stato di libertà un uomo di 53 anni, residente nel comune di Cutro, ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio di sterpaglie in un’area del territorio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe raccolto un consistente cumulo di sterpaglie secche e, nonostante le condizioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza di vento — fattore altamente favorevole alla propagazione delle fiamme — avrebbe dato fuoco al materiale vegetale. L’incendio che ne è scaturito si è rapidamente esteso, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme evitando conseguenze ancora più gravi.

Particolare preoccupazione ha destato il fatto che i roghi si sviluppassero in prossimità della sede stradale, con potenziali rischi sia per la circolazione veicolare sia per l’incolumità pubblica. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di incendi e tutela ambientale.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, impegnato nel contrasto ai fenomeni di criminalità ambientale. Tali azioni si svolgono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi e tutelare l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.