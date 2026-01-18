Lamezia, Vescio (Pd) su fiera San Biagio: "Ancora nessuna comunicazione ufficiale su location e svolgimento"

Lamezia Terme - "Siamo ormai a metà gennaio e, nonostante l’avvicinarsi delle tradizionali giornate dedicate a San Biagio, la città di Lamezia Terme non ha ancora certezze su un elemento fondamentale: dove si svolgerà la Fiera di San Biagio a Sambiase? Si terrà nella consueta area o, alla luce dei lavori in corso, sarà necessario uno spostamento? Tutto tace. Un evento che rappresenta da sempre un momento sociale ed economico per Sambiase e per l’intera comunità lametina, ma che quest’anno sembra avvolto da un preoccupante silenzio organizzativo" è quanto afferma in una nota Lidia Vescio del Pd.

"Ad oggi, infatti - sottolinea - mancano comunicazioni ufficiali chiare e definitive sull’area destinata alla fiera, sulle modalità di svolgimento e sulle eventuali ricadute legate ai lavori in corso in alcune zone strategiche della città. Una situazione che genera incertezza tra cittadini, commercianti e operatori economici, i quali avrebbero invece bisogno di programmazione, trasparenza e rispetto per una tradizione che non può essere gestita all’ultimo momento. La Fiera non è una semplice ricorrenza di quartiere, ma un appuntamento storico che affonda le sue radici nella cultura popolare e produttiva del territorio di Sambiase".

"Per lungo tempo, i primi giorni di febbraio, si svolgeva anche la famosissima Fiera Agricola presso l’area mercatale, un patrimonio collettivo oggi purtroppo perduto, che rappresentava un’occasione di incontro tra il mondo contadino, gli allevatori, i produttori locali e la cittadinanza. Un evento che, storicamente, vedeva la partecipazione di imprenditori e addetti ai lavori provenienti da ogni parte della Calabria e anche da fuori regione, coinvolgendo al contempo il mondo della scuola attraverso visite guidate. La progressiva scomparsa della Fiera Agricola ha lasciato un vuoto culturale ed economico che ancora oggi pesa sulla città; ad essere sincera, ha lasciato anche un profondo senso di tristezza. Sarebbe auspicabile riportare in vita una fiera agricola moderna, integrata con la Fiera di San Biagio, perché significherebbe valorizzare i produttori locali, sostenere le filiere del territorio e riaffermare il legame profondo tra la città e la sua storia.

Per questo motivo, appare non solo legittimo ma doveroso interrogarsi sul futuro della Fiera di San Biagio e sulla visione che l’Amministrazione intende perseguire. Oggi più che mai è necessario offrire risposte chiare alla città e dare valore alle sue tradizioni, attraverso una visione fondata sulla programmazione e non sull’improvvisazione dell’ultimo minuto".