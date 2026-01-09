Assalto al bancomat di Decollatura, indagano i Carabinieri: bottino da 200mila euro

Decollatura - Assolto al Bancomat di una filiale Monte dei Paschi a Decollatura in via Cianflone. Secondo le prime informazioni la banda di ladri avrebbe agito di notte ed ha preso di mira lo sportello bancomat per poi asportarlo. Compiuto il furto, i malviventi si sarebbero dati alla fuga in pochi minuti. Danneggiato anche l’immobile. Evidenti i segni di effrazione o di un’esplosione con detriti e frammenti di muro sul marciapiede. Sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine e i Carabinieri hanno avviato le indagini del caso. Bottino che si agirerebbe intorno ai 200mila euro.

Sono diversi i casi registrati in Calabria negli ultimi mesi ai danni di filiali bancarie ma anche di uffici postali e Atm. Ladri che agiscono di notte, indisturbati e con quasi sempre lo stesso modus operandi. Ora toccherà alle forze dell'ordine fare luce su questo ennesimo caso, anche tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Colpita la filiale Monte dei Paschi

Secondo quanto appreso alcune persone non identificate hanno fatto esplodere, intorno alle 2:45, una carica di esplosivo per far saltare il bancomat con la tecnica cosiddetta della "marmotta"; ovvero attraverso un dispositivo riempito di polvere pirica inserito nella bocchetta per l'erogazione dei soldi e fatto deflagrare a distanza. Stando a una prima ricostruzione i banditi avrebbero portato via un bottino di 200mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.