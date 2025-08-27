Furto di ostie in una chiesa a Taurinova, la preoccupazione del sindaco

Taurinova (Reggio Calabria) - “Apprendo con sgomento la notizia della profanazione del tabernacolo e del furto delle ostie nella chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo e per questo fatto di inaudita gravità, con la mia giunta, esprimo solidarietà ai fedeli della parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo, e nel contempo auspico che i carabinieri facciano piena luce su quanto accaduto e individuino autore e finalità del gesto sacrilego”. È quanto dichiara il sindaco Roy Biasi in merito ai fatti scoperti nella giornata di ieri, denunciati, esposti dai sacerdoti nelle messe di questa mattina e descritti dai media.

“Anche tramite gli assessori Crea e Grimaldi che questa mattina si sono sincerati ufficialmente e di persona della verità riportata da alcune voci che erano circolate già ieri sera - prosegue il sindaco Biasi - sono costantemente aggiornato sullo stato di apprensione che evidentemente la comunità parrocchiale vive, ed è per questo che tramite il parroco don Cesare Dileo vorrei che giungesse a tutti e per il nostro tramite il conforto dell'intera Taurianova. Atti del genere, che a mia memoria non hanno precedenti nella storia di una città che invece fa del fervore religioso autentico il tratto distintivo della sua identità collettiva, non devono e non possono rimanere impuniti per l'offesa che recano ai sentimenti genuini del popolo di Dio e per la lesione alla tranquillità di tutti, anche di chi non crede. Il nostro turbamento auspico che produca una reazione comune contro chi condanna un luogo sacro a diventare bersaglio delle razzie di malintenzionati che devono essere individuati e puniti a maggior ragione perché da quanto si apprende questo sarebbe il secondo furto nello spazio di pochi giorni e perché avrebbe comportato anche il trafugamento di alcuni oggetti di valore".