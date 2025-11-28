Gru si ribalta al porticciolo turistico di Villa San Giovanni, nessun ferito

Villa San Giovanni – Incidente al porticciolo turistico di Villa. Intorno alle 11:15 di questa mattina, durante le operazioni di sollevamento di alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti, una gru privata - secondo quanto si è appreso - si è ribaltata al porticciolo turistico di Villa San Giovanni. Il mezzo, finito in bilico con il braccio immerso nello specchio d’acqua, è stato messo in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni, supportati dall’autogru proveniente dalla sede centrale. Fortunatamente non si registrano feriti. In supporto alle operazioni è arrivata anche una chiatta, con gru annessa, per sollevare dal mare stesso la parte sommersa del mezzo. Sono presenti nelle operazioni anche i sommozzatori e la Gru dei vigili del fuoco.

