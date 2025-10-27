Incidente a Condofuri tra auto e moto, muore un ragazzo

Reggio Calabria - Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada "Santa Lucia" di Condofuri, nel reggino. Il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrato frontalmente con un'automobile. Il diciassettenne é deceduto sul colpo ed inutile si é rivelato l'intervento dei sanitari del 118. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruirne la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA