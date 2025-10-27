Tenta rapina in ufficio Potale, carabinieri intervengono e lo arrestano

Gioia Tauro (Reggio Calabria) - I carabinieri hanno arrestato a Gioia Tauro un uomo di origine marocchina bloccandolo in flagranza mentre, travisato ed armato di un coltello a serramanico, tentava di compiere una rapina nell'ufficio postale di via Sicilia. I militari sono intervenuti dopo che alcuni dipendenti, quanto già il rapinatore aveva costretto il direttore dell'ufficio a consegnargli 1.300 euro in contanti, sono riusciti ad avvisare il 112, consentendo l'intervento tempestivo dei carabinieri. L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, é stato portato in carcere.

