Lamezia, aggredisce medici e infermieri in pronto soccorso: arrestato 24enne

Lamezia Terme - Un migrante gambiano di 24 anni è stato arrestato nella serata del 25 aprile dopo che ha aggredito e malmenato due medici cubani e due infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme. L'episodio ha provocato momenti di tensione e di paura tra il personale dell'ospedale, rimasto per un periodo di tempo alla totale mercé del migrante, che sarebbe risultato - secondo quanto emerso - assuntore di sostanze stupefacenti. I due medici aggrediti, facenti parte del contingente di sanitari di nazionalità cubana utilizzati dalla Regione Calabria per sopperire alle carenze di personale sanitario, sono stati aggrediti mentre gli prestavano le cure necessarie per un grave stato di alterazione psicofisica. La stessa persona, tra l'altro, poco prima, aveva aggredito due infermiere. L'uomo, dopo l'arresto, è stato piantonato in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure necessarie per attenuare il forte stato di agitazione e prevenire ulteriori comportamenti violenti. I due medici ed una delle due infermiere aggredite, che hanno riportato prognosi variabili tra i 15 ed i 3 giorni, hanno sporto formale denuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA