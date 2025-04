Lamezia, dito incastrato in una panchina su corso Numistrano: vigili del fuoco soccorrono bimba di 7 anni

Lamezia Terme - Intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere una bimba di 7 anni in centro città. Nella tarda serata di venerdì, la Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta con prontezza per soccorrere la bambina rimasta con un dito incastrato tra i decori di una panchina in ghisa situata su Corso Numistrano, di fronte alla Cattedrale di Lamezia.

La piccola, visibilmente spaventata e con il dito dolorante e gonfio, è stata prontamente assistita dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato le attrezzature in dotazione per allargare delicatamente il foro della panchina. Grazie ad un intervento preciso e tempestivo, è stato possibile liberare la bambina e alleviarle il dolore, consentendole di riprendere subito le sue attività, seppur sotto il controllo dei familiari. Il tempestivo e professionale intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evitato che la situazione potesse peggiorare, permettendo alla piccola di uscire indenne dall'incidente. Sul posto personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.