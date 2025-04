Perde controllo della moto a Spezzano Albanese, muore 57enne

Spezzano Albanese (Cosenza) - Un motociclista di 57 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto a Spezzano Albanese, in prossimità dello stadio comunale, lungo la strada provinciale 241. Il centauro era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto. La caduta è risultata fatale e per l'uomo, che risiedeva in paese, non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari 118 che hanno constatato il decesso sono intervenuti i carabinieri che hano avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

