Sei escursionisti recuperati nel Pollino, un ferito

Potenza - Sei escursionisti di Bari, di eta' compresa tra i 21 e i 26 anni, in difficolta' sul Pollino, nei pressi della vetta Dolcedorme, la cima piu' alta del massiccio e dell'Appennino meridionale, sono stati tratti in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata e Calabria e dai Vigili del Fuoco, con il supporto di un elicottero 'Drago' proveniente dalla base di Lamezia Terme. L'allarme e' scattato ieri pomeriggio, quando uno dei ragazzi del gruppo e' scivolato durante la salita, procurandosi una frattura che gli ha impedito di proseguire.

Il gruppo si trovava in un'area impervia e particolarmente isolata del Parco Nazionale del Pollino, rendendo necessario l'intervento congiunto di piu' unita' di soccorso. I tecnici del Soccorso Alpino, si sono messi in marcia verso la zona segnalata, mentre l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha raggiunto la vetta riuscendo a evacuare cinque escursionisti, tra cui il ferito. L'operazione aerea si e' rivelata fondamentale per ridurre i tempi di intervento e garantire assistenza immediata. Nel frattempo, una squadra di terra di soccorritori ha individuato e raggiunto un sesto componente del gruppo che, durante la salita a causa della fatica, si era staccato dal gruppo di testa, fermandosi nei pressi dei Piani Toscano. Anche lui e' stato recuperato e accompagnato a valle, dove ha potuto ricongiungersi con gli altri.