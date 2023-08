Sulla nave Dattilo 700 migranti, alcuni trasferiti anche in Calabria. A Roccella Ionica sbarcati in 76

Reggio Calabria - Settecento degli oltre mille migranti presenti nell'area sbarchi di Porto Empedocle, allestita nella parte terminale del porto, sono in corso di imbarco sulla nave Dattilo della Capitaneria di porto che farà rotta verso Messina e Reggio Calabria.

Entro il pomeriggio, visto che in serata arriveranno i 600 migranti che la polizia ha già scortato dall'hotspot di Lampedusa al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, l'area usata anche per le pre-identificazioni dei migranti verrà completamente sgomberata. Già ieri sera, 90 dei 588 trasferiti da Lampedusa, sono stati trasferiti in Calabria. Un centinaio invece i migranti che sono partiti per la Campania e 45 per il Piemonte. Duecento dei 700 migranti che vengono adesso imbarcati sulla Dattilo raggiungeranno il Veneto e 100 la Toscana. La Prefettura di Agrigento, utilizzando la nave Dattilo, sta cercando di tamponare la difficoltà a trovare i pullman per effettuare i trasferimenti lungo la penisola delle persone sbarcate a Lampedusa e temporaneamente trasferite a Porto Empedocle.

Sbarco nel porto di Roccella Ionica, arrivati 76 migranti

Ancora uno sbarco nel porto di Roccella Ionica, nella Locride. All'alba, a conclusione di una operazione di soccorso condotta dalla Guardia costiera e resa complicata dalle cattive condizioni del mare, sono arrivati 76 migranti di nazionalità afghana e curda. Tra loro anche 15 donne e altrettanti bambini alcuni dei quali con meno di sei anni di età. I migranti, al momento dell'individuazione in mare da parte della Guardia Costiera di Roccella Ionica, si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata a 110 miglia di distanza dalla costa calabrese. Il natante, stando a quanto emerso dalle prime indagini effettuate dalle forze dell'ordine, sarebbe partito martedì scorso dalle coste della Turchia. Dopo un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati nella tensostruttura presente nel porto e gestita da alcune associazioni di volontariato della zona. Con quello di oggi, il terzo nell'arco di quattro giorni, sono già 37 gli "arrivi" dall'inizio dell'anno nello scalo marittimo reggino. A Roccella Ionica, nel solo ultimo triennio, si sono già verificati oltre 170 sbarchi per un totale di circa quindicimila profughi.